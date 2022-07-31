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    首頁　>　高雄市

    高雄掩埋場也能發電 年挹注市庫80萬+減碳11.4座中央公園

    旗山掩埋場也能發電。（市府提供）

    旗山掩埋場也能發電。（市府提供）

    2022/07/31 19:41

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局推動掩埋場發電，完成2座大社、旗山掩埋場，總計年發電量200萬度，可挹注市庫80萬元，並減碳達2000公噸，相當11.4座中央公園碳吸附量。

    市府配合行政院再生能源計畫，環保局推動垃圾掩埋場設置太陽光電，從現有35處垃圾掩埋場，考量面積、平整性、易日照程度等，選定大社及旗山掩埋場部分閒置土地範圍，進行太陽光電標租設置，讓土地活化再利用。

    其中大社掩埋場面積約1.5公頃，使用面積大約0.5公頃，旗山掩埋場利用山谷地形興建，面積約3.17公頃，均先完成封閉復育工程，以不透水布封閉阻隔掩埋場內早期已完成掩埋的廢棄物，有效降低雨水滲入掩埋層。

    環保局再推動綠美化工程，以水土保持如邊坡穩定、滯洪設施、截排水、廢水（氣）收集及植生綠化等工程加以規劃，使地下廢棄物仍持續長時間自然分解，地上恢復當地土地景觀與環境生態。

    局長張瑞琿表示，為減少溫室氣體排放，完成大社、旗山垃圾掩埋場發電，兩者系統容量共設置1642.04千瓩，每年共可發電量約200萬度，估算每年可增加市庫約80萬元收入，且可減少約2000公噸的二氧化碳排放量，相當於11.4座中央公園1年的二氧化碳吸附量，後續將針對其他場域進行評估。

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