為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    鎮港園社大林園師生聯展登場 作品流露故鄉情

    中芸漁港龍舟賽連年因疫情取消，學員林麗文藉圖畫抒發不捨心情。（林園圖書館提供）

    中芸漁港龍舟賽連年因疫情取消，學員林麗文藉圖畫抒發不捨心情。（林園圖書館提供）

    2022/07/31 19:00

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕「市境之南․美—鎮港園社大林園師生聯展」即日起登場，鎮港園社區大學8個班級師生，在高雄市林園圖書館展出上百件作品，許多作品呈現出林園獨特性，流露出濃濃故鄉情。

    鎮港園社大壓克力、油畫、工筆畫、天文生態攝影、捲紙、木工、手工皂、日語等8個班級舉辦聯展，展期至9月30日止。鎮港園社大去年就規劃林園師生美展，因疫情升溫而轉為線上展，今年如願舉辦實體聯展，師生拿出壓箱寶展示。

    鎮港園社大於2019年創辦，目前每學期開設20多門課程，學員超過300人。該社大主任吳季昕表示，但林園因地理環境位置相對資源少，師生反應要看展都要搭車到市區，更苦無可展現所學的機會，因此激發出聯展動力，在林園圖書館協助下，心願得以實現。

    參展作品別具創意，許多作品更呈現出林園獨特性，如月牙灣、市境之南樹、方塊海、中芸漁港、漂流木創作、洋蔥手抄紙、倒立水母等。 學員盧心慧在捲紙老師許錦治指導下手作扇子，作品上以「藍色仙后」（倒立水母）圖騰行銷故鄉。

    吳季昕表示，聯展讓班級師生可以一起共同布展，更有互相欣賞求進步的感覺，尤其克服萬難實體開展，別具意義，期望往後每年都能持續辦下去。

    市境之南․美—鎮港園社大林園師生聯展登場，師生對完成實體聯展心願實現雀躍不已。（記者洪臣宏翻攝）

    市境之南․美—鎮港園社大林園師生聯展登場，師生對完成實體聯展心願實現雀躍不已。（記者洪臣宏翻攝）

    學員在手作扇子上藉「藍色仙后」行銷故鄉。（記者洪臣宏翻攝）

    學員在手作扇子上藉「藍色仙后」行銷故鄉。（記者洪臣宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    楊基山串聯故事 帶民眾走訪太平洋戰爭下的宜蘭
    2022/02/10 13:24

    楊基山串聯故事 帶民眾走訪太平洋戰爭下的宜蘭
    林右昌：基隆社大領航 推動全齡社大、實體社大
    2021/02/22 19:28

    林右昌：基隆社大領航 推動全齡社大、實體社大

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    修滿社大128學分 可領畢業證書
    2019/05/14 06:00

    修滿社大128學分 可領畢業證書
    台灣社區大學發展20年 蔡英文：開啟終生學習風潮
    2018/09/29 11:58

    台灣社區大學發展20年 蔡英文：開啟終生學習風潮

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播