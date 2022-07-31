鎮港園社大林園師生聯展登場 作品流露故鄉情

中芸漁港龍舟賽連年因疫情取消，學員林麗文藉圖畫抒發不捨心情。（林園圖書館提供）

2022/07/31 19:00

〔記者洪臣宏／高雄報導〕「市境之南․美—鎮港園社大林園師生聯展」即日起登場，鎮港園社區大學8個班級師生，在高雄市林園圖書館展出上百件作品，許多作品呈現出林園獨特性，流露出濃濃故鄉情。

鎮港園社大壓克力、油畫、工筆畫、天文生態攝影、捲紙、木工、手工皂、日語等8個班級舉辦聯展，展期至9月30日止。鎮港園社大去年就規劃林園師生美展，因疫情升溫而轉為線上展，今年如願舉辦實體聯展，師生拿出壓箱寶展示。

鎮港園社大於2019年創辦，目前每學期開設20多門課程，學員超過300人。該社大主任吳季昕表示，但林園因地理環境位置相對資源少，師生反應要看展都要搭車到市區，更苦無可展現所學的機會，因此激發出聯展動力，在林園圖書館協助下，心願得以實現。

參展作品別具創意，許多作品更呈現出林園獨特性，如月牙灣、市境之南樹、方塊海、中芸漁港、漂流木創作、洋蔥手抄紙、倒立水母等。 學員盧心慧在捲紙老師許錦治指導下手作扇子，作品上以「藍色仙后」（倒立水母）圖騰行銷故鄉。

吳季昕表示，聯展讓班級師生可以一起共同布展，更有互相欣賞求進步的感覺，尤其克服萬難實體開展，別具意義，期望往後每年都能持續辦下去。

市境之南․美—鎮港園社大林園師生聯展登場，師生對完成實體聯展心願實現雀躍不已。（記者洪臣宏翻攝）

學員在手作扇子上藉「藍色仙后」行銷故鄉。（記者洪臣宏翻攝）

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