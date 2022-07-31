女遭性侵驚嚇過度尿失禁 惡狼辯男歡女愛判刑3年4月

女性侵驚嚇過度尿失禁，惡狼辯男歡女愛仍被高雄地院判刑3年4月。（資料照）

2022/07/31 17:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一女子小芬（化名）積欠地下錢莊債務，請友人阿榮（化名）協助談判清償，一起回到他的住處，小芬指控當晚遭阿榮性侵，還持機車大鎖打她背，她抱著狗在路旁哭泣，求助閨蜜騎車載她向警方報案，途中疑因驚嚇過度尿失禁，阿榮辯稱2人是男女朋友，合意性交否認性侵，指性愛1、2分鐘後，對方才表明不要便停止，未獲高雄院、檢採信，依強制性交罪判刑3年4月。

判決書指出，被告阿榮於2020年4月間，陪認識數月的小芬到地下錢莊談清償債務，因太晚便一起回到被告家，小芬控訴洗完澡後，被告不讓她穿衣服，將她抱上床壓住性侵，她曾反抗並說不要，仍遭對方性侵得逞，後來趁隙離去，被告還追逐到馬路旁，持機車大鎖毆打她致背部瘀青。

小芬抱著狗在路邊哭泣，路人見狀曾報警處理，小芬打手機向閨蜜友人求助，閨蜜騎車趕來載她到派出所報案，途中疑因過度驚嚇致尿失禁，只好先前往加油站洗手間清理，然後報警提告妨害性自主、傷害告訴，傷害部分和解撤告，檢方依妨害性自主起訴被告阿榮。

據了解，小芬領有輕度身心障礙手冊，從小生長發育略為遲緩，她遭性侵害後，又遭受身體傷害，身心疲憊，被載至派出所時，仍情緒激動哭泣，但辯護律師質疑小芬與被告在街上爭吵時，路人曾報警處理，警察到場時，她並沒有向警察表明遭被告性侵害，有違常情。

高雄地院審理認為性侵害案件，被害人於事件爆發、案件調查、審理過程中，除須不斷受到司法機關以涉及隱私問題加以詢問，更須面對周遭知情親友對自身品行的懷疑及異樣眼光，身心倍受煎熬，苟非確有遭受侵害，沒有人願自曝己短，陳述遭性侵害的經過與傷痛，況被告不否認聽到對方曾說「不要」等拒絕的語言，因此，判決阿榮3年4月徒刑，仍可上訴。

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