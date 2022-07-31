高市+1979 衛生局：確診1個月內者排除2度感染

為提升幼兒的疫苗接種率，衛生局在五甲龍成宮開設幼兒疫苗接種站，提供滿2至5歲幼兒接種。（市府提供）

2022/07/31 17:22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今新增1979例確診個案，盛行率達19.26％，對於民眾有重複感染疑惑，衛生局下午表示，重複感染分為染疫「1至3個月內」及「超過3個月」兩類對象，符合特定條件就可由醫師通報確診，至於確診1個月內者則排除二度感染。

衛生局說，依據中央流行疫情指揮中心7月1日公布重複感染標準，「COVID-19重複感染之定義及個案處置原則」分為染疫「1至3個月內」及「超過3個月」兩類對象，符合特定條件就可由醫師通報確診。

衛生局說，至於確診1個月內者則排除二度感染。若感染一個月內再次檢驗PCR陽性，一律不採認為重複感染。如果是1至3個月內驗出，且症狀惡化，Ct值小於27或快篩陽，則比照確診通報處置。第一次感染3個月以上，則是Ct值小於30，或是快篩陽，經過醫師評估，也可列重複感染。

衛生局指出，統計6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗接種，自本月22日首日開打迄今，高雄市接種率13.1%，全國平均11.4%，為避免感染，積極預約疫苗接種是最有效的防疫策略。家長可上「高雄市武漢肺炎疫苗接種預約系統」進行預約。

另外2歲以下嬰幼兒則請家長帶小朋友到鄰近的合約醫療院所接種，無法上網預約者，也可聯繫住家附近的幼兒疫苗合約診所電話預約。若幼兒曾感染過COVID-19，應間隔滿3個月後再行接種。

衛生局說，高雄市65歲以上長輩疫苗接種率43.0%，全國30.0%，尚未接種的長輩朋友以及50歲以上成人、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者、醫事人員（包含醫事職登人員及醫事機構非醫事人員）、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員、船員、機構與社福照護系統相關工作人員等，符合接種對象，請儘速進行接種。

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高雄市65歲以上長輩疫苗接種率43.0%。（市府提供）

高雄市六個月至十七歲疫苗接種情形。（市府提供）

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