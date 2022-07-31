柯志恩取消拜訪嘆「無形」壓力 後憲理事長：沒邀參選人也未遭施壓

後憲理事長郭進國表示，自強大會慣例不會發邀請卡給參選人。（民眾提供）

2022/07/31 17:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今原計畫出席後備憲兵自強大會形成突然取消，後來表示有接到邀請函、因無形壓力才沒去！但後憲理事長郭進國卻表示，慣例是沒邀請參選人、一次都沒有，也沒有任何壓力。

高雄市後備憲兵荷松協會自強大會暨推行全民國防教育宣導，今下午在高雄林皇宮舉行，原計畫出席的柯志恩臨時取消，事後說明有接到邀請函，卻因無形壓力而沒去，希望別給主辦單位造成困擾。

但後憲理事長郭進國受訪時卻指出，其實沒有邀請柯志恩，因為只邀請現任市長，因現任市長是比較容易接觸的，以往慣例沒有邀請參選人來參加、一次都沒有，只是不曉得怎有空穴來風的消息，自己也嚇一跳。

郭進國說，柯志恩團隊沒有跟後憲接觸，後憲也沒有接觸到他們，「我也沒有說給她邀請卡」，完全沒有的事，因為總幹事都知道，後憲對一般參選人是不會發任何邀請卡，尤其是要經過理事長這關允許才可以，不曉得為什麼會有這個消息說受到任何壓力，「我們完全沒有受到任何壓力」。

郭進國補充，後憲活動其實不算是市長選戰的東西，最重要的目的是大家都能夠和樂，尤其荷松協會跟市府這邊整個接洽流程是開放的，而且是以現任為最優先。

他進一步指出，後憲不可能去分黨內外，所以辦任何活動幾乎都會以現任市長為優先，如果今天是別的政黨市長，還是以現任市長為優先，這是後憲一貫的做法，所以不要聽信任何謠言。

郭建國說，完全沒有發任何一張邀請卡給柯團隊，這個可以確認，因為有就是有、沒有就是沒有。

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