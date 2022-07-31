高市點亮商圈也點亮挺韓鐵粉的心！ 南華商圈理事長挺陳其邁

高市府點亮商圈也點亮挺韓鐵粉的心，南華商圈理事長楊福順喊話挺陳其邁。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/31 16:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府推動商圈改造讓南華市場變得很不一樣，近期除捷運美麗島地下商圈開幕，鄰近的南華市場也成為全台第一個有燈光秀的的商圈；市府的努力讓原本挺韓的商圈理事長揪甘心，公開喊話好市長給他相挺。

高市經發局推動南華商圈特色環境新風貌改造完工啟用，局長廖泰翔及黃文益、陳若翠、吳益政、郭建盟等議員親臨現場，為特色天幕燈光幻影秀點燈，展示3種不同情境燈光秀，加上輕軌少女熱情表演與商圈規劃的「50年老店吃爽爽、集點走讀好好買」系列活動，全力爭取後疫情時代商機的新風貌。

市府的努力，讓東坡里里長、同時也是商圈理事長楊福順點滴記在心中，在點燈儀式上公開喊話：「這麼好的市長，大家給他相挺一下！」

楊福順的表態，讓在場地方人士頗訝異，因他曾是支持韓國瑜的鐵粉，力挺韓市府在南華商圈舉辦光頭節，更直播挺韓，但昨晚卻一反常態，當著國民黨市議員面前公開盛讚陳其邁說：「去哪裡找到這麼好的市長、去哪裡找？只有其邁市長！」

楊福順認為陳其邁發展美麗島商圈，南華商圈也獲益，星光大道燈光秀有希望讓大港埔再現風華，讓商圈賺大錢；甚至連現任市議員吳益政致詞時，都不吝於誇獎陳其邁這位昔日對手，說跟歷任市長比起來，陳其邁認真推動商圈，在場大家心裡都有數。

地方人士指出，楊福順在地方里長連任7屆，身兼商圈理事長的他，在商圈影響力不容小覷，陳其邁點亮商圈，也把希望點進了這位商圈理事長的心，昔日韓粉公開支持陳其邁，為市長商圈建設背書，陳其邁施政不分藍綠只問市政的態度，持續在年底的選戰中，幫自己贏來更多的生力軍。

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