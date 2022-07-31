茂林部落小米豐收祭 「祖邁」市長回部落同歡

「祖邁」市長陳其邁（右1）參加茂林部落小米豐收祭，與族人手牽手一起跳起傳統圍舞。（記者蘇福男攝）

2022/07/31 15:06

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市茂林區Takyubanɨ茂林部落小米豐收祭今天熱鬧登場，「祖邁」陳其邁市長應邀回部落參與祭典，他向族人表示，情人谷溫泉會館年底將和紫斑蝶雙年祭一起開幕，高132線道年底也將完工，青年會所興建案已編列預算，布魯布沙吊橋也已在規劃設計，茂林3個里各有不同亮點，歡迎各地遊客來觀光。

以小米為主要農作的魯凱族，將祭典作為一個年度的終止，透過傳統儀式表達對上天與祖先的感謝，並祈求來年能平安、豐收。

Takyubanɨ茂林部落小米豐收祭，今年特地安排在即將啟用的情人谷溫泉會館旁大草皮舉行，昨天下午由婦女編花環、搗年糕和成年禮與月亮約會圍舞揭開序幕，重頭戲起煙、傳統圍舞、分配貢賦和傳統競技文化比賽今天熱鬧登場，「祖邁」市長陳其邁受邀參與祭典。

陳其邁在媒體聯訪表示，高雄3個原鄉包括那瑪夏、桃源和茂林，其中，茂林有3個里3個部落，各有不同特色亮點，尤其有溫泉，也有很多觀光資源，族人非常熱情，歌唱得特別好，相信他來茂林之後，歌聲一定會進步很多。

他表示，市府在茂林目前有幾項重大建設在進行，包括布魯布沙吊橋10、20年無法解決的問題，市府已編列預算在做規劃設計；高132線道年底將完工；情人谷溫泉會館年底也將和紫斑蝶雙年祭一起開幕；上個月他走訪茂林，部落希望興建青年會所，立刻在3個月內編列預算，另公車式小黃也解決了茂林族人的就醫問題，歡迎各地遊客來觀光。

茂林屬於傳統深藍的行政區，今天豐收祭會場罕見地掛起布條表達支持，「茂林後援會」也到場為「祖邁」市長加油打氣，在頒發「部落之光」獎狀時，意外發生紅螞蟻入侵祖邁市長布鞋小插曲，陳其邁當場率性脫下布鞋，抓走紅螞蟻，再繼續觀賞祭典。

高市茂林區Takyubanɨ茂林部落小米豐收祭今天熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

「茂林後援會」到場為「祖邁」市長加油打氣。（記者蘇福男攝）

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