「高雄五分埔」傳色狼出沒 以手機偷拍女店員裙底風光

嫌犯趁機從女店員背後，以手機伸進2腳間，偷拍她的裙底風光。（圖由讀者提供）

2022/07/31 13:52

〔記者方志賢／高雄報導〕有「高雄五分埔」稱號的三民區「安寧街」，傳出有色狼持手機偷拍女店員裙底風光，一名年30多歲男子要求女店員拿下模特兒身上的服裝供他選購時，卻趁機從女店員背後，以手機伸進2腳間，偷拍她的裙底，女店員發現遭偷拍，一度轉身與色狼拉扯，仍被他脫逃，警方獲報調閱監視器，已掌握犯嫌特徵追緝中。

警方表示，涉嫌偷拍的嫌犯，年約30多歲男子，身高約175公分，嫌犯過去未曾到服飾店購買衣物，29日傍晚6時許，嫌犯佯裝顧客到店內挑選衣物，並多次要求女店員拿下店內塑膠模特兒身上的服飾讓他選購。

警方說，女店員發現嫌犯要他拿模特兒服裝時，都站在她的背後，手上還拿著手機、鏡頭對著她，女店員驚覺有異，透過玻璃反射發現嫌犯拿手機偷拍其裙底風光，她轉身與嫌犯拉扯，但仍被嫌犯掙脫逃出店外。

轄區三民一分局哈爾濱派出所接獲女店員報案，趕抵現場，但嫌犯已逃逸無蹤。警方調閱監視器畫面，發現嫌犯10幾分鐘內6度拿手機偷拍女店員裙底風光，警已鎖定犯嫌積極追緝中。

警方呼籲，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開活動、言論、談話或身體隱私部位，將觸犯刑法妨害秘密罪。

嫌犯趁機從女店員背後，以手機伸進2腳間，偷拍她的裙底風光。（圖由讀者提供）

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