獨家》高市出現首位20天內確診2次 感染不同病毒株獲14天公假隔離

高市警局出現首位連續2次確診獲14天公假警員，短短20天感染不同病毒株。（記者黃良傑）

2022/07/31 11:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警局出現首例交叉感染變異株肺炎的警員，獲得2次共14天公假隔離，這名警員短短20天，連續2次快篩都出現2條線確診，他隔離7天、自主管理7天後，快篩原本都是陰性，不料，20天後覺得身體又有輕微症狀，經快篩再呈陽性，他難以置信，前往PCR篩檢站，檢出和前一次確診的不同變異株，該名警員目前已隔離出關，目前仍要觀察有無後遺症。

該名不到1個月連續確診2次的男警，原本6月中旬出現喉嚨痛、咳嗽等症狀，經快篩陽性確診，隔離期間，託岳母照顧小孩，獲得7天公假居隔後，恢復健康快篩陰性，便再重返維護治安行列，不料，他7天居隔、7天自主健康管理後，不到一週時間，7月5日家人確診，他也出現部分症狀，經快篩竟再度出現陽性，令他覺得不可思議。

他拿著陽性快篩劑求助PCR篩檢站，驗出不同於前次病毒株，疑為變異株，並非偽陽性，認定二度確診，並立即通報中央疫情指揮中心。

由於市警局只提供染疫確診官警一次公假機會，但因此案例感染了不同病株，並獲得衛生單位的證實，特例再給予7天公假隔離，成為高市首位確診2次及公假隔離2次的警員，目前該位警員已經解除隔離回到工作崗位。

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