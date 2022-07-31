高雄市模範父親名單出爐 25位爸爸將接受表揚

第47屆模範父親名單揭曉，其中14位模範父親出席公布記者會。（圖福澤慈善事業基金會提供）

2022/07/31 11:11

〔記者方志賢／高雄報導〕父親節即將到來，高雄市第47屆模範父親名單出爐， 25位來自各階層的爸爸當選模範父親，87歲王啟光是最高齡，海軍陸戰隊上校退役，與妻子一同孝養百歲的岳父，以孝傳家；78歲楊萬強是教師退休人員，有客家人勤奮硬頸精神，三名子女學有所成，長女、次子繼承衣缽成為教育志業者，長女是高市客委會主委楊瑞霞。

高市政府與福澤慈善事業基金會舉行的模範父親表揚大會，8月6日將在高市婦幼青少年活動中心舉行。今年25位模範父親，從87歲到62歲，分別來自各行各業，包括教育界、醫界、勞動界、公職、軍職、里鄰長、慈善志工等。

最高齡的王啟光是海軍陸戰隊上校高級參謀退役，他對子女的管教非常重視禮節與道德規範，承襲軍人世家精神，在女兒心中是開明、溫暖的慈父；王啟光事親至孝，將高齡100歲的岳父請到家中同住，與妻子一起照顧，為子女樹立以孝傳家的典範。

楊萬強從事教職37年，深受學生愛戴，桃李滿天下，他早年任教時也資助弱勢孩子，曾幫弱勢孩子繳交午餐費直到國小畢業，這名學生成年後，每年都到美濃探望他，數十年不變。他教職退休後邀擔任客語演講朗讀志工，傳承母語。

楊萬強早年住在美濃區偏遠地區，住戶僅10餘戶，平日出入走河床路，遇雨季則成孤島，生活不便，當年他努力爭取經費建設橋樑、道路，歷經8年終於如願，如今暢行無阻，農產品運輸不受雨季影響。

75歲的蔡水元是全國第一位殘障人士考上小貨車駕照。他在初中時因誤觸未爆彈導致左手殘障，但他沒有被挫折擊倒，婚後帶著妻子和5個孩子從澎湖到高雄打拚，曾在製鞋廠工作，早上賣菜，晚上夜市擺攤；15年前退休後濳心寫書法，也獲獎無數，更獲聘在多所學校擔任書法老師，蔡蔡水元用黃金右手撐起一個家，是位不向命運低頭的生命勇者。

25位模範父親名單如下：王啟光（ 87歲、上校退役）、林寶長（87歲、內門公所退休）、黃進福（86歲、建設公司老闆）、陳順命（86歲、攝影公會理事）、莊調滿（84歲、飯店主任退休）、林建中（82歲、氣功教練退休）、郭世昌（80歲、愛之船慈善會副團長）、巫壽雄（79歲、彩券行老闆）、楊萬強（78歲、教師退休）、賴秋東（78歲、愛心手足慈善會志工）、許榮泰（78歲、中華電信股長）、張峯德（77歲、鄰長）、楊東琳（77歲、抗癌服務協會諮詢理事長）。

邱正福（77歲、橋頭鳳橋長青會會長）、蔡水元（76歲、書法老師）、黃萬賢（76歲、仁愛之家顧問）、曾坤泰（74歲、左營啟明堂堂主）、王東華（73歲、美術老師）、鄭真居（72歲、蛋品公司廠長）、洪敏㨗（71歲、台電退休）、楊保源（71歲、市府顧問）、沈嘉充（71歲、醫師）、張國豊（69歲、鄰長）、潘進派（66歲、里長）、盧國欽（62歲、醫師）。

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模範父親楊萬強從教職退休後，在家含飴弄孫，其樂融融。（圖福澤慈善事業基金會提供）

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