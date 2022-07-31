高雄清除「米奇妙妙屋」 屋主荷包失血74萬5445元

豪宅老鼠亂竄，高雄市府動員人力清「鼠窩」。（資料照、讀者提供，本報合成。）

2022/07/31 10:32

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄十年「鼠窩」昨晚完成清除，外界好奇要花多少錢？市府環保局今核算出清除處理費68萬2745元，加上出動吊車費1萬8000元，環保局另對屋主開出14張罰單，總計開罰4萬4700元，屋主總計荷包失血74萬5445元。

環保局昨晚清除「鼠窩」後，針對周邊100公尺環境，漏夜完成清潔消毒；三民區公所也委託環保公司於社區佈餌，引誘老鼠食用後，大約4、5天會死亡。

三民區寶獅里1棟透天厝堆放大量廢棄物，造成老鼠、蟑螂亂竄，影響社區公共衛生，有住戶半年捕獲148隻老鼠，2年捕獲400隻老鼠。

環保局5日來總計出動239名清潔隊員、垃圾車及回收車將近30車次、消毒機具4台清理髒亂，並加強環境消毒，昨更出動大型吊車，加快清運垃圾速度，昨晚7時許順利清光。

環保局統計5天總計清理31.58噸一般垃圾及2.63噸資源回收物，還有3部廢棄車輛、冰箱、大型魚缸等大型廢棄物，康男飼養2隻寵物貓已交由市動保處協助安置照顧，另尋獲現金4009元也交由家屬保管。

環保局今核算出清除、處理兩項費用共68萬2745元，將依據「高雄市環境維護管理自治條例」第18條規定，由區公所向使用人求償清理髒亂物相關費用，家屬表明願意負擔費用，絕對不會是全民買單。至於昨晚出動吊車費1萬8000元，已由康男家屬先行支付。

環保局也針對「鼠窩」環境髒亂部分開出14張罰單，其中第1至13件是依建築物廢棄物未清除，影響公共衛生逕行舉發，第14件於7月26日現場針對行為人堆置有礙環境整潔予以舉發，總計開罰4萬4700元。

環保局昨出動大型吊車，加快清運垃圾速度，昨晚7時許順利清光。（市府提供）

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