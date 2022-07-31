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    自投羅網！酒駕斷片竟將車停在派出所前警用格位

    蘇姓男子酒後自投羅網！將車開停進前金派出所前警用停車格還斷片。（民眾提供）

    蘇姓男子酒後自投羅網！將車開停進前金派出所前警用停車格還斷片。（民眾提供）

    2022/07/31 09:54

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名蘇姓男子（29歲）酒駕自小客車，因不勝酒力，竟停到派出所前警用停車格內，員警發現後，觀察車上駕駛並未走進派出所，反而倒在路旁人行道坐下休息，覺得可疑便上前查看，聞到身上有酒味，對他施以酒測，酒測值超標，蘇男否認車子是他開來的，警方表示將調閱路口監視器，他才坦承酒駕。

    新興分局今指出，前天清晨3時許，一輛自小客車停在新興分局前金分駐所前警用停車格內，駕駛蘇男下車蹲在人行道休息，員警覺得可疑，便上前關切、詢問，蘇男精神恍惚，否認自己開車到派出所前，並回警不記得怎麼到分駐所的。

    警方聞到他身上濃濃酒味，告知他車子沒有自動駕駛，不可能自己開到派出所，將會調閱監視器釐清，若確有酒駕情形，定會依法偵辦，依法要對他施以酒測，蘇男見狀只好配合員警調查，酒測值超過標準。

    據瞭解，蘇男與乘客張女（27歲）是在巨蛋附近燒烤店的同事，兩人下班後，在附近超商一同飲酒吃宵夜至凌晨，因時間已晚，蘇男便提議載張女返回前鎮區住處，但開到一半時因不勝酒力，蘇男便靠邊停車休息，完全沒有注意到自己竟停在派出所前的警用停車格。

    因酒測值明顯超過法定標準，警方將自投網羅的蘇男，依公共危險罪嫌、逮捕送辦，蘇男酒後駕車幸尚未釀成事故即停下，員警告誡他酒後切勿再駕車。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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