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    首頁　>　高雄市

    往別人家門前的鞋子偷塞金魚 惡作劇之男遭判刑

    高雄市蕭姓男子去年2度將活金魚塞入附近住戶門前的鞋子中，惡作劇遭判刑。（情境照）

    高雄市蕭姓男子去年2度將活金魚塞入附近住戶門前的鞋子中，惡作劇遭判刑。（情境照）

    2022/07/31 08:09

    〔記者蔡清華／高雄報導〕玩笑開過頭了！高雄市蕭姓男子去年6月，2度將活金魚塞入附近住戶騎樓門前的鞋子中，致不知情的鞋主穿鞋時，被嚇到驚聲尖叫，拔腿狂奔！鞋主堅持提告，蕭男被依動保法判拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

    判決指出，去年6月4日晚間10時許，蕭男至高雄市左營區一樓住戶的騎樓前，將所攜帶4至5隻活金魚塞進該騎樓放置的鞋內，使不知情的鞋主出門穿鞋時，感受到腳底一陣濕滑，還會跳動，嚇到拔腿狂奔，驚聲尖叫！可憐的金魚當場被踩死，血液及體液滲出，球鞋直接報廢。

    同年7月13日晚間8時36分許，蕭男再度找附近另一家騎樓前，以相同的手法惡作劇，不過，這次金魚的數量多至7隻，鞋主踩到鞋墊內金魚，致金魚死亡，鞋主人被嚇到氣憤難耐，報警提告。

    警方調閱附近監視器，查出蕭姓男子犯案，蕭到案坦承犯案，並願與被害人調解，雖獲首位鞋主人諒解達成和解，但第二次的鞋主人拒絕和解，並控蕭涉犯恐嚇危安罪嫌。

    橋頭地院審理認為，恐嚇罪之成立，行為人須對於被害人為惡害之通知，亦即向被害人為明確、具體加害生命、身體、自由、名譽、財產各種法益致被害人心生恐懼，被告尚無具體惡害通知行為，僅能依動物保護法2罪併罰判拘役20日，得易科罰金2萬元。

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