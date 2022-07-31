藍寶石加LINE貼圖明星引爆人氣 高雄週末住房率達八成五

聊療漂漂河LINE貼圖明星人氣超高。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/31 07:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕藍寶石歌廳秀昨晚在高雄流行音樂中心華麗登場，加上愛河灣的聊療漂漂河LINE貼圖明星大會串，瞬間引爆周遭人氣！高市副市長史哲指出，本週末高雄住房率高達8成5、愛河灣周邊幾乎滿房，高雄港充滿了屬於台灣的愛。

高雄流行音樂中心昨晚推出「真愛秀、藍寶石大歌廳」，吸引爆滿觀眾進場，鯨魚堤岸的後台BACKSTAGELIVE，則是年輕人熱愛的血肉果汁機，同時間位於愛河灣上的聊療漂漂河、5位LINE貼圖明星悠遊愛河灣上，也引來大批民眾駐足打卡。

高市副市長史哲引述觀光局統計，指出這週末的高雄飯店住房率高達8成5，愛河灣周邊飯店更高達9成5、近乎滿房；歡迎大家一起來高雄歡度暑假跟這個父親節，很開心能夠看到這麼多美好幸福的畫面在高雄發生。

他形容整個愛河灣，不管是高雄流行音樂中心的大小場館、愛河灣的海面上，都是滿滿的台灣IP，整個高雄港灣更是充滿高雄對台灣滿滿的愛；這是高雄、這是大家一直在努力的，台灣文化有太多美好與精彩，值得被看見、更值得被大家所喜愛。

史哲感謝文化局、高雄流行音樂中心團隊，用心的田調、企劃、製作這麼精彩的節目，特別點名高流副執行長丁度嵐，更是台灣流行音樂界相當重要的演唱會導演、製作人、國際巡演負責人，曾執導五月天、韋禮安等等演唱會，是天團、天王、天后的御用導演，謝謝丁副執行長作為高雄女婿、回鄉服務，策劃一場場精彩動人的演出。

他也不忘提醒民眾，「真愛秀·藍寶石大歌」今晚還有一場，剩下不多票，不要錯過！

高市副市長史哲昨晚也參與藍寶石歌廳秀，還跟玉女歌手林慧萍合影、羨煞許多歌迷。（記者王榮祥翻攝）

藍寶石歌廳秀昨晚湧入爆滿觀眾，圖為王彩樺演唱成名曲保庇。（記者王榮祥翻攝）

聊療漂漂河LINE貼圖明星齊聚愛河灣，吸引大批民眾到場打卡。（記者王榮祥翻攝）

藍寶石歌廳秀與聊療漂漂河LINE貼圖明星，昨晚讓高流與愛河灣周遭人氣爆發。（記者王榮祥翻攝）

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