高雄深夜擴大臨檢 局長林炎田帶隊查酒店

高雄市警察局今執行擴大臨檢，昨天深夜由局長林炎田帶隊到苓雅區酒店臨檢。（警方提供）

2022/07/31 00:44

〔記者許麗娟／高雄報導〕距離年底選舉僅剩3個多月，警政署於7月30日執行全國性擴大臨檢，高雄市警察局長林炎田上任以來，首次參加高雄市擴大臨檢行前教育，並於勤教後帶領警察同仁前往苓雅區酒店臨檢。

高雄市警察局規劃於30日22時至31日2時執行擴大臨檢，由局長林炎田親自率領，動員全市17個分局出動627名警力，針對轄內易滋事、鬥毆特定營業場所，進行掃蕩臨檢及實施閉鎖式路檢攔查，展現警方打擊犯罪、掃蕩治安毒瘤、淨化轄區治安的決心，藉由臨檢取締、路檢攔查等攻勢勤務，遏制不法分子蠢動。

林炎田指出，這次最主要目的是維持轄內治安穩定，展現強力執法的決心，針對業者主動出擊，也輔導業者做好自主管理的責任，有狀況馬上通報分局，建立良好的通報機制，也呼籲警察同仁，有任何不法事端，現場嚴正執法、事後積極追辦，有效遏止不法。

對於選舉前的治安工作，林炎田表示，除了平常的治安維穩，舉選期間的查賄、制暴、境外勢力介入、選舉賭盤、假訊息需立即查處，以免影響選舉公正、公平性，同時持續例行性的掃黑、肅槍、緝毒、打詐，對於幫派組合的不法情形事，幕後不法的強力打擊，以免造成民眾恐慌。

正值暑假期間，青春專案亦以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年參與詐欺集團或擔任車手」、「避免兒少遭色情行業利用或私密影像遭拍攝及散布」、「防制少年涉足德州撲克等賭場或網路參與賭博」、「防制少年深夜留連不當場所」為5大工作主軸，警方夜間特別出動緝毒犬將強力查緝毒品，避免青少年因一時好奇吸毒，確保暑假期間學生的安全。

員警對酒店小姐一一查證件。（警方提供）

大批警力到特定營業場所臨檢。（警方提供）

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