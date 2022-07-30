高雄「米奇妙妙屋」5天清除31.58噸垃圾 里長感謝陳其邁「為民除鼠」

高市環保局今晚完成清除「鼠窩」，寶獅里長林昆明、環保局長張瑞琿及清潔隊員開心歡呼。（市府提供）

2022/07/30 21:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市環保局今晚完成清除「鼠窩」，5天總計清出31.58噸廢棄物，環保局同步進行周邊環境100公尺噴藥消毒，三民區寶獅里長林昆明感謝市長陳其邁團隊「為民除鼠」，還給社區乾淨環境，徹底解決社區居民10年惡夢。

三民區寶獅里1棟透天厝堆放大量廢棄物，造成老鼠、蟑螂亂竄，影響社區公共衛生，有住戶半年捕獲148隻，環保局針對環境髒亂部分開出14張罰單，總計開罰4萬4700元。

環保局5日來共出動239名清潔隊員、垃圾車及回收車將近30車次、消毒機具4台清理髒亂，並加強環境消毒，今更出動大型吊車清運垃圾。

環保局5天總計清理31.58噸一般垃圾及2.63噸資源回收物，還有3部廢棄車輛、冰箱、大型魚缸等大型廢棄物，康男飼養2隻寵物貓已交由市動保處協助安置照顧，另尋獲現金4009元也交由家屬保管。

環保局長張瑞琿表示，整棟透天厝從地下室到5樓閣樓所有空間，幾乎全堆滿了紙箱及雜物，連走路都很困難，由於現場作業空間不寬敞，隊員必須以人力接龍方式，清除、打包垃圾，今天改將垃圾集中陽台，並出動大型吊車，將垃圾從高樓層吊掛清出，歷時5天完成清除任務。

寶獅里長林昆明感動到說不出話，他形容是淚水、汗水與雨水交雜，他感謝市長陳其邁有魄力，徹底解決社區環境污染問題，還給社區居民乾淨的生活環境，解決社區居民10年惡夢。

林昆明也稱讚清潔隊員各個都是勇士，與蟑螂、老鼠奮戰到底，5天完成艱鉅任務，他看了很感動，他將結合當地居民製作掛布條，表達對市長陳其邁的支持與感謝。

林昆明說，千萬豪宅淪為「鼠窩」，家屬看到新聞也很驚訝，完全不敢相信，透過他向鄰居道歉，抱歉讓大家痛苦生活，會負擔清理費及吊車費，保證不會再發生。

高市環保局今完成清除「鼠窩」，5天總計清出31.58噸廢棄物及2.63噸資源回收物。（記者陳文嬋攝）

高市環保局今晚完成清除「鼠窩」，5天總計清出31.58噸廢棄物及2.63噸資源回收物。（記者陳文嬋攝）

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