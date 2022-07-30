鐵道迷快看！北號誌樓修復重啟辦轉轍秀 邀當「1日號誌員」

高雄港站北號誌樓修復重啟。（高雄市文化局提供）

2022/07/30 17:20

〔記者黃旭磊／高雄報導〕日治時期高雄駅於1922年設置裏岸壁線信號所，後稱「高雄港站北號誌樓」至今保持運作功能，將於文博會期間邀親子遊客擔任「1日號誌員」。

高雄港站北號誌樓修復重啟紀念典禮今天於哈瑪星舉行，前高雄港站車長傅至宏、道班工陳玉春將電氣路牌交給高雄市副市長史哲，火車當場鳴笛象徵號誌樓重生，而下週「2022 臺灣文博會X台灣設計展」期間，將以「經典設計重現」型態展示百年前鐵道聯鎖技術。

北號誌樓前身為高雄駅信號所，1922年高雄裏岸壁線啟用，周遭路線配置更顯複雜，1923年於裏岸壁線、中岸壁線與本線分歧聚集「虎口」位置，新設信號所（北號誌樓前身），所內設置「連動機」維持5名信號手運作人力。

史哲感性地說，2008舊打狗驛停駛，2010「舊打狗驛（北號誌樓）」登錄歷史建築保存，2020年北號誌樓工程開工不幸遭火噬，2022完工重新啟用，14年修復歷程看似很長，但在歷史長河也只是一瞬間。

舊打狗驛故事館創館館長謝明勳指出，號誌樓其實是「機械聯動裝置的家」，信號手視野展望良好便於操作，機械閘柄和電氣閘柄都位於2樓。

「Switch！北號誌樓轉轍秀」將搭配早期台鐵調度貨車使用的DL-1043型貨車移動機，實地展演解鎖、聯動、運轉過程，活動期間限定推出開館紀念月台票，讓遊客印壓紀念日期，詳情可上「2022 臺灣文博會X台灣設計展在高雄」官網查詢。

高雄市議員李喬如扳動機械閘柄轉轍器。（高雄市文化局提供）

前高雄港站車長傅至宏（中）將電氣路牌交給史哲（左）。（高雄市文化局提供）

北號誌樓建於1922年。（高雄市文化局提供）

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