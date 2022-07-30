為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    鐵道迷快看！北號誌樓修復重啟辦轉轍秀 邀當「1日號誌員」

    高雄港站北號誌樓修復重啟。（高雄市文化局提供）

    高雄港站北號誌樓修復重啟。（高雄市文化局提供）

    2022/07/30 17:20

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕日治時期高雄駅於1922年設置裏岸壁線信號所，後稱「高雄港站北號誌樓」至今保持運作功能，將於文博會期間邀親子遊客擔任「1日號誌員」。

    高雄港站北號誌樓修復重啟紀念典禮今天於哈瑪星舉行，前高雄港站車長傅至宏、道班工陳玉春將電氣路牌交給高雄市副市長史哲，火車當場鳴笛象徵號誌樓重生，而下週「2022 臺灣文博會X台灣設計展」期間，將以「經典設計重現」型態展示百年前鐵道聯鎖技術。

    北號誌樓前身為高雄駅信號所，1922年高雄裏岸壁線啟用，周遭路線配置更顯複雜，1923年於裏岸壁線、中岸壁線與本線分歧聚集「虎口」位置，新設信號所（北號誌樓前身），所內設置「連動機」維持5名信號手運作人力。

    史哲感性地說，2008舊打狗驛停駛，2010「舊打狗驛（北號誌樓）」登錄歷史建築保存，2020年北號誌樓工程開工不幸遭火噬，2022完工重新啟用，14年修復歷程看似很長，但在歷史長河也只是一瞬間。

    舊打狗驛故事館創館館長謝明勳指出，號誌樓其實是「機械聯動裝置的家」，信號手視野展望良好便於操作，機械閘柄和電氣閘柄都位於2樓。

    「Switch！北號誌樓轉轍秀」將搭配早期台鐵調度貨車使用的DL-1043型貨車移動機，實地展演解鎖、聯動、運轉過程，活動期間限定推出開館紀念月台票，讓遊客印壓紀念日期，詳情可上「2022 臺灣文博會X台灣設計展在高雄」官網查詢。

    高雄市議員李喬如扳動機械閘柄轉轍器。（高雄市文化局提供）

    高雄市議員李喬如扳動機械閘柄轉轍器。（高雄市文化局提供）

    前高雄港站車長傅至宏（中）將電氣路牌交給史哲（左）。（高雄市文化局提供）

    前高雄港站車長傅至宏（中）將電氣路牌交給史哲（左）。（高雄市文化局提供）

    北號誌樓建於1922年。（高雄市文化局提供）

    北號誌樓建於1922年。（高雄市文化局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2人躺鐵軌拍照「自己的畢業旅行」 台鐵局硬起來這樣做
    2022/07/22 17:10

    2人躺鐵軌拍照「自己的畢業旅行」 台鐵局硬起來這樣做
    基隆保留月台百年雕花棚架 被喻為日本「門司港」站縮版
    2022/07/02 18:42

    基隆保留月台百年雕花棚架 被喻為日本「門司港」站縮版

    換耳機趁現在！自由讀者限定優惠
    【藝術文化】探尋鐵道歷史 解鎖北號誌樓
    2021/03/24 05:30

    【藝術文化】探尋鐵道歷史 解鎖北號誌樓
    徹夜搶救員林舊火車站文物…「鐵道學校」校長 勇奪師鐸獎
    2018/07/31 17:38

    徹夜搶救員林舊火車站文物…「鐵道學校」校長 勇奪師鐸獎

    揪好兄弟吃香喝辣！中元普渡新風味
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播