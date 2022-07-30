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    大林蒲遷村第3次說明會 陳其邁：確保多數人權益獲最大保障

    高雄市政府與經濟部今在大林蒲召開遷村第3次說明會，鄉親踴躍發言。（記者王榮祥攝）

    高雄市政府與經濟部今在大林蒲召開遷村第3次說明會，鄉親踴躍發言。（記者王榮祥攝）

    2022/07/30 15:08

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府與經濟部今在大林蒲召開遷村第3次說明會，鄉親踴躍發言，有人批評遷村方案不實惠、也有人認為應加快腳步不要再拖，市長陳其邁強調要確保多數人權益獲最大保障，包括財產與生活品質，會儘速與政院討論。

    大林蒲遷村第3次說明會今舉行，經濟部長王美花、高雄市長陳其邁偕同中央及地方政府官員參加，立委賴瑞隆與多位在地議員、議員參選人到場關切。

    陳其邁除親自向居民報告、溝通及聽取意見外，宣布市府再釋出4項遷村利多方案，期盼為大林蒲鄉親爭取更有利的遷村條件，讓大家能早日達成共識，歡喜遷村。

    4方案包括安置地區土地容積提升、農業區土地得以區段徵收方式換選住宅區、鳳鼻頭漁船（筏）收購、興建獨棟綜合性活動中心暨文化館。

    說明會中除6位里長發言，另有30位鄉親表達各自述求與遭遇情況，有人批評遷村方案不實在、有人質疑違反程序、有人不滿補助內容，但也有人肯定遷村方向，要求政府不要因為部分反對者、拖延整個方向，建議先開放登記，讓遷村繼續前進。

    陳其邁表示，經過3次遷村說明會，可以感受居民對遷村的期待，對遷村的共識也越來越高，這段時間市府一直秉持為鄉親爭取最優條件、讓大家歡喜搬新厝的信念，就遷村計畫可再精進之處不斷與經濟部磋商，為兼顧照顧鄉親權益與法令可行性，可說是用心計較費盡思量，也感謝經濟部的認同與大力支持。

    他透露，在市府與經濟部研商過程中曾提出許多構想，想方設法幫鄉親爭取最好的遷村條件，但是市府與經濟部的同仁總是提醒他要符合法制及公平性，同仁甚至覺得市長對大林蒲鄉親太偏心。

    他強調，遷村計畫確保多數人權益獲最大保障，包括財產與生活品質，會儘速與政院討論，市府承諾過3次說明會後若有共識，會儘速讓遷村後續啟動，但有些問題牽涉預算增加，會儘速與政院協商，請大家再給一點時間。

    高雄市政府與經濟部今在大林蒲召開遷村第3次說明會，市長陳其邁回應居民意見。（記者王榮祥攝）

    高雄市政府與經濟部今在大林蒲召開遷村第3次說明會，市長陳其邁回應居民意見。（記者王榮祥攝）

    高雄市政府與經濟部今在大林蒲召開遷村第3次說明會，鄉親踴躍發言。（記者王榮祥攝）

    高雄市政府與經濟部今在大林蒲召開遷村第3次說明會，鄉親踴躍發言。（記者王榮祥攝）

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