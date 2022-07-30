錢包失而復得超開心 網紅四叉貓：我愛高雄！

網紅四叉貓錢包失而復得，高喊我愛高雄。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/30 13:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕網紅四叉貓今凌晨在高雄丟失錢包後求助高雄警方，期間還遇到好心的家屬太太塞錢給他，他今中午發文表示「我愛高雄，感謝天、感謝地、感謝警察叔叔們，我的錢包找到了，且辛苦吃馬辣火鍋搜集的14點、和其他東西和現金都沒少！超級無敵開心啦」。

四叉貓說明，昨晚才離開網咖後騎車回旅館，半路看到好吃的烤土司店，點了一些宵夜，結果要結帳的時候，發現錢包不見了！裡面有證件信用卡和這次旅費大概一萬元，

回網咖找不到，只好去警察局報案。

他形容半夜的警察局很熱鬧，有位家屬太太認出他後跟他握手，然後自己就報了錢包遺失，家屬太太聽到他遺失錢包後，怕他沒錢還塞了1千元給他，自己又塞還給她女兒說真的不用。

四叉貓說，其實自己蠻感動的，家屬太太應該也在為她的事煩惱，卻還是對無助的他伸出援手；而他當下身無分文，躺在旅館裡面，不知道要不要把信用卡全部掛失，掛失後手機刷卡也無法使用，想到今早要叫熊貓外送當早餐都沒辦法，好煩好煩。

他同時感謝鄭侑青（時代力量高市左楠區參選人），大清早支援兩千元和蘿蔔糕，但今天中午，四叉貓突然發文高喊我愛高雄，並公開感謝警察叔叔們，表示錢包找到了，謝謝大家，謝謝所有關心我的人。

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