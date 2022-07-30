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    高雄豪宅千隻老鼠亂竄還「下蟑螂雨」！清潔隊：比惡靈古堡還恐怖

    高雄「鼠窩」清出2.4萬公斤垃圾，現場老鼠、蟑螂亂竄。（記者陳文嬋攝）

    高雄「鼠窩」清出2.4萬公斤垃圾，現場老鼠、蟑螂亂竄。（記者陳文嬋攝）

    2022/07/30 12:14

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄10年「鼠窩」清理大作戰，今天邁入第5天，環保局清潔隊總計5天清出24000公斤垃圾、2000公斤資源回收物，現場估計千隻老鼠、萬隻蟑螂亂竄，不但老鼠不怕人，還會下「蟑螂雨」，清潔隊員邊清邊叫，直呼比惡靈古堡還恐怖！

    環保局今持續清理「鼠窩」，出動40人及1輛消毒車、2輛垃圾車、2輛資源回收車，挺進4樓及地下室，現場老鼠、蟑螂亂竄，空氣中除了飄散垃圾惡臭外，還瀰漫一股老鼠的屍臭味，口罩戴兩層還是難忍臭味。

    清潔隊員描述，一打開3樓窗戶突見10多隻老鼠直撲而來，挺進3樓廁所赫見20多隻老鼠衝出，4樓房間數十隻老鼠屋內爬來爬去，且每隻老鼠都很肥胖，是一般家鼠1倍大，難以想像人鼠同住一個屋簷下，令人感到不可思議。

    此外，最讓清潔隊員毛骨悚然就是下蟑螂雨，現場上萬隻蟑螂爬來爬去，連天花板都是蟑螂，不時會掉到清潔隊員身上，還會突然飛到清潔隊員身上，甚至鑽到衣服裡面，大家忍受臭味、邊清邊叫。

    寶獅里長林昆明表示，十年「鼠窩」第一天一打開大門，老鼠、蟑螂一窩蜂竄出，難以想像價值千萬透天厝，竟然製造環境髒亂，大家真的嚇壞了，今清理第5天即將收尾，感謝市府努力與辛勞，還給社區乾淨環境。

    林昆明說，康家舉家北上20多年，看到新聞才發現住家變成這樣，對社區居民感到抱歉，願意負擔清理費，至於康男稱家中有黃金，清潔隊只找到生活費4009元，已做到仁至義盡。

    高雄「鼠窩」清出2.4萬公斤垃圾，現場老鼠、蟑螂亂竄。（記者陳文嬋攝）

    高雄「鼠窩」清出2.4萬公斤垃圾，現場老鼠、蟑螂亂竄。（記者陳文嬋攝）

    高雄「鼠窩」連樓梯也有老鼠出沒。（記者陳文嬋攝）

    高雄「鼠窩」連樓梯也有老鼠出沒。（記者陳文嬋攝）

    高雄「鼠窩」清理大作戰，今天邁入第5天，環保局清潔隊總計5天清出24000公斤垃圾、2000公斤資源回收物。（記者陳文嬋攝）

    高雄「鼠窩」清理大作戰，今天邁入第5天，環保局清潔隊總計5天清出24000公斤垃圾、2000公斤資源回收物。（記者陳文嬋攝）

    高雄十年「鼠窩」垃圾堆滿屋，寶獅里長林昆明直呼超嚇人。（記者陳文嬋攝）

    高雄十年「鼠窩」垃圾堆滿屋，寶獅里長林昆明直呼超嚇人。（記者陳文嬋攝）

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