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    捍衛戰士迷？人夫偷情妻大怒 小三打氣「撐住！僚機在！一直都在！」

    開設畫廊的黃姓男子到大學進修，與同班陳姓女同學發生不倫，黃妻得知丈夫外遇氣得大鬧，陳女傳訊鼓勵黃男「撐住！僚機在！一直都在！」但陳女的一片痴心，卻換來黃男無情回傳：「請斷決任何聯繫，我將不再回應妳」。法官判陳女須賠償黃妻15萬。（示意圖）

    開設畫廊的黃姓男子到大學進修，與同班陳姓女同學發生不倫，黃妻得知丈夫外遇氣得大鬧，陳女傳訊鼓勵黃男「撐住！僚機在！一直都在！」但陳女的一片痴心，卻換來黃男無情回傳：「請斷決任何聯繫，我將不再回應妳」。法官判陳女須賠償黃妻15萬。（示意圖）

    2022/07/30 10:45

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕開設畫廊的黃姓男子到大學進修，與同班陳姓女同學發生不倫，黃妻得知丈夫外遇氣得大鬧，陳女傳訊鼓勵黃男「撐住！僚機在！一直都在！」但陳女的一片痴心，卻換來黃男無情回傳：「請斷決任何聯繫，我將不再回應妳」。法官判陳女須賠償黃妻15萬。

    判決指出，黃姓男子和妻子結婚近30年，婚後育有2女，2018年間，黃男到大學進修，結識同班的陳姓女子，當時黃男還把陳女介紹給妻子認識，沒到到兩人交往愈來愈密切，最後發生不倫關係。

    黃妻得知老公出軌，不但在家裡大鬧，更氣得直接找陳女攤牌，請她不要介入家庭，但黃女卻反嗆：「不是我想怎樣就怎樣的」；陳女掛完電話，趕緊傳訊給黃男：「請沈住氣、緩住心，多保重你的身體和情緒」、「對於目前的局態，我將採取低調、不挑釁、不刻意攻擊、必要時自保等心態和手法面對」、「撐住！僚機在，一直都在!看完請立刻刪除本訊息，以策安全」。

    但陳女的一片痴心，卻換來黃男無情回覆：「我必須放棄這段的關係回歸我的家庭和我摯愛的妻子女兒身邊。請斷決任何聯繫，我將不再回應妳」；兩人分手後，黃妻原本不打算追究此事，沒想到陳女又在臉書上公開張貼自己與黃男十指交扣照片，黃妻見她不死心，提告求償80萬元。

    高雄地院審理時，陳女否認與黃男有親密行為，僅坦承有交往過，會在分手後張貼牽手照，是要提醒自己不要沉溺過去，以揮別上一段感情，不是要嗆黃妻；法官根據黃妻提供的臉書對話訊息、黃陳出遊、摟肩、靠頭依偎、牽手照等，認定陳女已侵害配偶權益，判她應賠15萬元，可上訴。

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