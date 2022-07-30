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    首頁　>　高雄市

    偽造碩士證書應徵國小教師 女師教10年被抓包

    蔡姓女子偽造中山大學的碩士證書應聘國小音樂教師，教了10年才被校方抓包。（資料照）

    蔡姓女子偽造中山大學的碩士證書應聘國小音樂教師，教了10年才被校方抓包。（資料照）

    2022/07/30 09:38

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄蔡姓女子向某國小應徵音樂班外聘教師，她拿出偽造的碩士學位證書繳給學校，順利應徵上後，在學校教了10年，才被校方發現她使用假學歷；高雄地院審理時，校方替他求情，指她教學認真願意再給她機會，法官因此輕判蔡女徒刑2月、緩刑2年，但須提供60小時義務勞務。

    判決指出，蔡姓女子於2011年8月間，應聘高雄市某國民小學教職，經校方教職員審核後，自100學年度起擔任該校分散式音樂資優資源班暨藝才班外聘教師，聘期為1年，每年更新聘任契約。

    蔡女取得教職工作後，在學校填寫「外聘教師人士資料表」時，把最高學歷填寫為「國立中山大學音樂研究所」，並拿出該所畢業證書影片交給校方備查；蔡女完成手續後，便在校園內開始職涯，且因她教學認真，頗受師生愛戴，雖然是一年一聘的職缺，但連續10年都獲校方聘僱。

    不過，去年校方向中山大學查核蔡女學歷時，發現她僅有大學學位，且蔡女交出的碩士畢業證書影本格式也與校方所核發的不同，學校告發此事後，蔡女坦承犯行，檢方偵查時，認定蔡女領取大學學歷的鐘點費每小時520元，而不是碩士學歷的575元，因此不構成詐欺罪，僅依偽造文書罪將她起訴。

    高雄地院審理時，校方也替蔡師求情，指她擔任老師10年時間，教學熱忱獲肯定，願意給她緩刑機會，法官也認為蔡女犯後尚有悔意，因此同意校方看法，輕判她徒刑2月，得易科罰金、緩刑2年，但須提供60小時義務勞務。

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