高捷黃線Y15改地點距離輕軌站更遠 好過日憂「轉乘」不便

高捷黃線Y15改地點距離輕軌站更遠，好過日憂「轉乘」越做越爛。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/30 08:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運黃線Y15站出現變化！臉書社團「高雄好過日」披露，今年4月的廠商簡報中，Y15被移動到三多五路底未轉彎處，與輕軌站平面轉乘距離暴增250公尺，這距離加上又是站外轉乘，恐嚴重影響轉乘意願，感慨越做越爛。

好過日理事長、也是台灣基進高雄鳳山區議員參選人李雨蓁指出，從5年前黃線剛納入前瞻開始規劃時，就不斷提醒黃線和其他軌道系統轉乘需好好設計的重要性，然而已到了工程發包階段，部分站點的轉乘卻越做越爛。

她指出，黃線終點站之一的Y15站，設定在輕軌C9旅運中心旁邊，雖然出入口在對側土地，但預留地下連通旅運中心可能性，也就是站外轉乘大約只需20公尺（旅運中心內出來）到100公尺（對側過馬路）的距離，這版本一直到綜合規劃成果報告都是這樣計畫。

然而，在2022年4月廠商說明會簡報中出現變化，Y15被移動到三多五路底尚未轉彎處，出口則移到相鄰土地，平面轉乘距離暴增為250公尺，這距離加上又是站外轉乘，將會嚴重影響轉乘意願。

好過日推斷，改變理由一來可節省經費（少蓋約200公尺軌道還是可以省下數億的），但更重要的恐怕是用地取得問題，要不是中油難配合開發或土地整治？要不就是市府覺得自己做利潤較好？

但不論什麼原因，因為聯開問題改動站點，讓原本無縫轉乘的兩站突然拉開2到10倍遠，在運輸上都是嚴重劣化的規劃。

好過日懇請高雄市長陳其邁、副市長林欽榮，應把「乘客體驗」放在土開利潤與施工方便之前，不要通車後、才讓乘客抱怨轉乘不便，屆時已來不及了！

高捷黃線Y15改地點距離輕軌站更遠，好過日憂「轉乘」越做越爛，將影響乘客搭乘意願。（記者王榮祥翻攝）

高捷黃線Y15改地點距離輕軌站更遠，好過日憂「轉乘」越做越爛，懷疑與土地開發有關。（記者王榮祥翻攝）

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