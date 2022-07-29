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    出席台灣基進「守護民主遺志」音樂會 陳其邁感念安倍力挺台灣

    台灣基進今晚在高雄舉辦「守護民主遺志」音樂會，高雄市長陳其邁（右）專程出席，左為台灣基進黨主席陳奕齊。（記者葛祐豪翻攝）

    台灣基進今晚在高雄舉辦「守護民主遺志」音樂會，高雄市長陳其邁（右）專程出席，左為台灣基進黨主席陳奕齊。（記者葛祐豪翻攝）

    2022/07/29 23:16

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕台灣基進今晚在高雄舉辦「守護民主遺志，紀念李登輝總統、安倍晉三首相音樂會」，高雄市長陳其邁致詞時，感念安倍對台灣安全、經濟及參加國際組織的百分之百支持。

    「今天我們能將民主當成呼吸空氣般自然，其實是許多人的努力！」台灣基進黨主席陳奕齊說，李登輝前總統在2年前的7月30日逝世，留下許多讓台灣人民感佩的民主遺產，歷經多年的民主轉型運動，才走向民主體制。

    談起這場音樂會的籌備，陳奕齊說，今日演出的吳佳芬，是比利時法蘭德斯歌劇院合唱團女高音，因疫情趨緩回到台灣。他和吳佳芬同為嘉義朴子出身，於是向她提議舉辦一場李登輝總統紀念音樂會。

    籌備過程中，卻意外發生長期友台的安倍晉三前首相逝世，為感謝這兩位偉大政治家前後為台灣的貢獻，台灣基進因此舉辦這場「守護民主遺志」的紀念音樂會。

    高雄市長陳其邁在開演前致詞，他以近期橋頭糖廠迎回黃土水所創作山本悌二郎銅像的故事，談起日本與台灣的關係，也感念安倍晉三對台灣安全、經濟及參加國際組織的百分之百支持。

    陳其邁說，就像安倍首相曾說，「沒有人比台灣更珍惜民主的價值」，有許多前輩為台灣主權獨立、為民主的打拚坐牢，甚至家破人亡、流亡海外，因此對民主的價值，台灣人有著比其他國家人民更深的感受。

    陳其邁說，台灣基進與民進黨，都是一樣維護台灣民主的政黨，相信還有很長的路要一起打拚。感念李前總統及安倍前首相對台灣的關心、對民主的堅持，自己會繼續努力、繼續打拚。

    台灣基進祕書長王興煥說，除了今天的「守護民主遺志」紀念音樂會，台灣基進下週在台中、台北，分別邀請國史館館長陳儀深講述李登輝執政的歷史意義、台灣安保協會何澄輝老師分析後安倍時代的印太戰略，並且參訪國史館，親眼見證由李登輝基金會捐贈的2千件文物史料。

    台灣基進今晚在高雄舉辦「守護民主遺志」音樂會，紀念李登輝與安倍晉三。（記者葛祐豪翻攝）

    台灣基進今晚在高雄舉辦「守護民主遺志」音樂會，紀念李登輝與安倍晉三。（記者葛祐豪翻攝）

    台灣基進今晚在高雄舉辦「守護民主遺志，紀念李登輝總統、安倍晉三首相音樂會」。（記者葛祐豪翻攝）

    台灣基進今晚在高雄舉辦「守護民主遺志，紀念李登輝總統、安倍晉三首相音樂會」。（記者葛祐豪翻攝）

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