男子酒駕撞死女騎士 在場觀望卻向警謊稱路人 依肇逃重判

陳嫌酒駕撞死人在場觀看，並騙警說是路人，被高雄高分院重判。（記者鮑建信攝）

2022/07/29 22:58

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓男子涉嫌酒駕超速撞死女騎士後，留在現場觀望卻未報警救護，並連續五次說是「路人」騙處理員警，被高雄高分院認定構成肇逃，依公共危險等罪，併執行刑重判7年有期徒刑。

判決書指出，2020年12月27日晚上10點，陳嫌在澎湖縣馬公市住處飲用酒類後，隔天上午7點多，無照駕駛汽車上班，途經縣道201線興仁段，超速行駛內車道，並在變換外車道超車時，疏於注意車前狀況，撞倒陳姓女騎士。

陳嫌肇事後，並未立即報案救護，員警據報抵達現場，將她送醫急救，但陳嫌竟謊稱是路過之人，並非肇事者，員警因而未當場將他留置並進行酒測，隨後由其家人開車載他離去。

陳女在上午10點傷重不治，警方也循線查獲陳嫌並進行酒測，酒精濃度每公升0.37毫克，依公共危險致人於死、致人於死逃逸罪嫌，移送澎湖地檢署偵辦並起訴。

陳嫌應訊指稱，案發當時留在現場等救護人員、警察，至於對警方說是路人，是因喝酒導致其意識表達不清，否認犯行。

1、2審法官調查，根據警方密錄器影像顯示，陳嫌前後共計高達5次表明「為經過的人」，並能清楚說出居住地及姓名，聲音及語意均表達清晰，其所辯顯不可採，2罪分別量處有期徒刑5年6月和2年，併執行刑7年，仍可上訴。

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