捷克代表朗樂道別南部友人 對台灣「合照、敬酒文化」最難忘

捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）任期將屆滿並於8月返國，南部友人特別為他舉辦歡送晚宴。（記者許麗娟攝）

2022/07/29 22:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）8月在台任期將屆滿返國，今晚（29日）南部友人在高雄萬豪酒店為他舉辦歡送會，朗樂表示，高雄和屏東是他最喜歡的城市，而最愛台灣的美食是小籠包和珍珠奶茶，對於台灣特別的「合照」、「敬酒」文化，回捷克後也將很難忘。

因為曾舉辦「捷克在屏東」藝文活動，讓朗樂對高雄和屏東留下深刻印象，他非常喜歡南台灣的風光，也很驚訝捷克的音樂、文化在台灣受到歡迎，尤其捷克的知名工藝摩瑟水晶在台灣有不少粉絲。

離台在即，朗樂特別用中文提到台灣的「合照」、「敬酒」文化非常特別，而且許多台灣人會到校園或公園運動，他自己也幾乎每天早上6點都會跟這些60到80歲的長者一起在校園和公園慢跑。

至於最想帶回捷克的伴手禮，朗樂說，他很喜歡到台北大安森林公園附近的書店和二手書店挖寶，尤其喜歡歷史書籍，像是近年出版的蔣經國日記，這些喜歡的書籍和台灣的酒都想帶回捷克。

代理捷克「摩瑟水晶」的國裕公司執行董事欒慎寰表示，從朗樂4年前來台即與他相識，讚賞他4年來致力於推廣台灣與捷克經貿交流，也感謝2年前台灣疫情最嚴峻時，朗樂居中牽線捷克政府捐贈台灣AZ疫苗，並特別剪輯朗樂過去在南部活動的影片送給他做為在台灣的紀念。

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來台4年的朗樂（左2）對台灣的合照和敬酒文化相當難忘，在晚宴前，也不能免俗地一一與友人道別和合影，圖與國裕公事董事長欒謹國（右1）、總經理錢秋華夫妻（左1），以及台灣友人合影。（記者許麗娟攝）

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