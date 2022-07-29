高雄7/31設2接種站 專打2至5歲幼兒疫苗

7月31日在五甲龍成宮、高雄國際會議中心，上午8點半至11點半有2至5歲幼兒德納接種。（高雄市政府提供）

2022/07/29 16:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今天（29日）新增2311例本土確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），盛行率達19.08%，為提升幼兒的疫苗接種率，31日（週日）將於五甲龍成宮、高雄國際會議中心開設幼兒疫苗接種站，提供滿2至5歲幼兒接種。

高雄市6個月至4歲嬰幼兒首劑疫苗，自22日開打一週來，接種率為9.1%，高於全國平均值8.5%。31日（週日）上午8點半至11點半開設的2至5歲幼兒疫苗接種站，現場將有氣球哥哥陪小朋友施打疫苗，完成接種的小朋友還可獲得兒童牙刷1支，未滿2歲的嬰幼兒，家長則可至全市224間COVID-19疫苗合約院所預約接種。

市長陳其邁指出，目前疫情雖已明顯趨緩，但境外移入風險仍需注意，鼓勵家中老小疫苗要打好打滿。高齡長者完成接種第4劑疫苗，可減少50%死亡風險，也減緩確診後的長新冠症狀；兒童完成接種第2劑疫苗，對於預防重症達80-90%保護力，預防 MIS-C有效性更可達90%以上。

統計高雄目前負壓隔離及專責病房總計818床，空床率55%。衛生局強調，民眾如出現發燒、疲倦、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀等請停止上班上課，並自行使用家用快篩試劑檢驗，或就近前往基層診所看診篩檢，若篩檢陽性，可使用視訊診療，週六日夜間本市有208間診所提供看診、判陽、給藥服務，可上衛生局全球資訊網查詢社區站或醫療院所詳細開診時段。高風險對象，請聽從醫囑指示按時服用抗病毒藥物，以防範重症死亡。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

高雄市今（29日）新增2311例本土確診個案。（高雄市政府提供）

高市確診盛行率升至19.08%。（高雄市政府提供）

以六都的疫情發生率來看，高雄市已降至六都最低。（高雄市政府提供）

高市6個月至4歲首劑疫苗，開打1週的接種率為9.1%。（高雄市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法