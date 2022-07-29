從事教職39年 高市小學校長「老斑馬樂團」創團人顏永進退休

顏永進曾寫下超過6本教育實務經驗的相關書籍。（顏永進提供）

2022/07/29 15:18

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市教育局今（29日）在社會教育館演藝廳舉行高中以下新卸任校長布達暨交接典禮，由副市長史哲頒 114位校長、園長聘書，並致贈退休紀念品予 11 位退休卸任校長，其中，左營區勝利國小校長顏永進今起自教職退休，熱愛打鼓的他，是高雄市教育界知名的「老斑馬合唱團」創團人兼團長。

顏永進自小家貧，從同學的哥哥身上學會打鼓，國中時期就開始就在喜慶廟會、西餐廳靠著打鼓技能打工，曾為蔡幸娟、崔苔青等多位知名駐唱歌星伴奏，在就學時期，也放棄許多知名的學校，選擇嘉義師專就讀，至今從事教職39年，並擔任校長15年。

由於鼓藝精湛又熱愛音樂，顏永進在2008年與志同道合的校長們成立的老斑馬合唱團，他負責打鼓，其他校長、老師負責彈吉他、彈琴、彈貝斯、主唱，閒暇之餘參與各種教育界的志工活動，多年來影響許多校長、老師們愛上音樂並加入樂團。顏永進也寫了一手好書法，甚至在木頭、樹葉上留下墨寶，他鼓勵教育界人士在忙碌的教職工作之餘，能夠從藝術音樂上陶冶身心。

今天起退休後，顏永進最大的心願是陪伴自己的老父親，而他的女兒也傳承衣缽擔任老師，他也將自己從事教職的學習和經驗，陸續寫下超過6本相關書籍與教育界分享實務經驗，並期望持續在教育界散播音樂的美好。

高雄市111學年度新任、卸任及異動校長、幼兒園園長，共計 114 人。其中新任及曾任校長計有高雄女中校長鄭文儀等14人，調任校長計有中山高中校長林香吟等 59 人，留任原校校長計有瑞祥高中校長莊訓當等41人，另退休校長計有三民家商校長陳當木等11人。

史哲表示，疫情衝擊校園，但高雄市各項教育成果依舊表現亮眼，感謝教育現場第一線的夥伴校長們，努力不懈與市府一起努力，尤其教育現場「停課不停學」上，提供多元、彈性豐富的線上教學資源，保障學生的受教權益。並期許校長們能以創新思維，持續翻轉教育，用愛讓孩子們在溫暖幸福優質校園成長。

新任及曾任校長與園長14人：

高雄女中校長鄭文儀、南隆國中校長黃啟賓、鳳林國中校長王慧君、蚵寮國中校長李娟娟、嘉興國中校長呂美儀、那瑪夏國中校長楊振明、寶來國中校長潘如萍、苓雅區苓洲國小校長吳國泰、茄萣區成功國小校長莊吏賢、路竹區三埤國小校長陳栢齡、 六龜區龍興國小校長林美如、甲仙區小林國小校長李宗憲、桃源區桃源 國小校長凃宗成、裕誠幼兒園園長李嫈絨。

調任校長59人：

中山高中校長林香吟、三民家商校長王雪娥、七賢國 中校長邱元甫、五福國中校長何茂通、岡山國中校長徐東弘、青年國中 校長陳正憲、旗山國中校長吳峻毅、苓雅國中校長陳建興、明義國中校 長洪自強、小港國中校長鄭元順、英明國中校長田佳立、大義國中校長 郭莉芳、中山國中校長尹昱文、獅甲國中校長羅慶璋、壽山國中校長林 宜家、永安區維新國小校長莊燿隆、新興區信義國小校長劉曜源、左營 區勝利國小校長李進士、小港區明義國小校長焦熙昌、鳳山區忠孝國小 校長楊頌平、岡山區岡山國小校長游柏芬、燕巢區橫山國小校長林鼎 富、湖內區大湖國小校長朱麗玲、燕巢區燕巢國小校長楊欽助、仁武區 八卦國小校長吳軒銘、左營區福山國小校長王國村、大寮區山頂國小校 長張永仁、杉林區月美國小校長邱怡和、前鎮區佛公國小校長陳見發、 大樹區大樹國小校長吳威志、大社區觀音國小校長何淑貞、小港區鳳鳴 國小校長蘇靜好、仁武區灣內國小校長鄭永祥、杉林區集來國小校長林 國隆、小港區鳳林國小校長唐偉成、小港區漢民國小校長陳昭治、小港 區港和國小校長黃寶靚、鹽埕區忠孝國小校長陳宜亨、鼓山區壽山國小 校長蔡駿暉、新興區新興國小校長方文慧、桃源區建山國小校長曾國 義、鳥松區大華國小校長莊明廣、阿蓮區復安國小校長楊宇菁、小港區 桂林國小校長蕭淑美、小港區鳳陽國小校長黃啟峯、三民區河堤國小校 長杜昌霖、鹽埕區鹽埕國小校長方朝郁、 小港區小港國小校長李嵐屏、 楠梓區楠梓國小校長鍾榮茂、鳳山區中崙國小校長蕭速農、旗津區中洲 國小校長洪婉茹、大樹區溪埔國小校長黃世賢、彌陀區壽齡國小校長蘇 建洲、苓雅區中正國小校長陳棨信、小港區青山國小校長張本文、鳳山 區南成國小校長張慶鴻、前鎮區紅毛港國小校長熊治剛、鳳山區文德國 小校長丁吉文、大樹區九曲國小校長雲大維。

退休校長11人：

三民家商校長陳當木、五福國中校長陳宗慶、旗山 國中校長葉偉娟、青年國中校長林月盛、七賢國中校長羅振宏、岡山國 中校長黃怡雯、左營區勝利國小校長顏永進、路竹區三埤國小校長王郁 昭、阿蓮區復安國小校長林怡青、鳥松區大華國小校長邵秋桃、楠梓區 楠梓國小校長趙梓晴等。

勝利國小校長顏永進（前排左4）今起退休，熱愛打鼓的他，是高雄市教育界知名的「老斑馬合唱團」創團人兼團長。（顏永進提供）

高雄市教育局今（29日）在社會教育館演藝廳舉行高中以下新卸任校長布達暨交接典禮。（高雄市教育局提供）

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