插股市價千萬食品廠只給15萬 惡霸兄弟「吃人夠夠」被逮

蔡姓兄弟檔涉嫌強押恐嚇被警方循線逮捕。（高市刑大提供）

2022/07/29 14:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓男子看中夏男經營的食品公司生意不錯，強行插股卻又指責對方經營不善，強迫夏男把千萬廠房用110萬讓渡給他，結果原本承諾的110萬只給15萬，夏報警求援，警方循線逮捕蔡男並發現他和弟弟另涉及3起恐嚇案，訊後將蔡男等9人依違反組織犯罪條例等罪送辦。

高市刑大指出，42歲蔡姓男子去年涉嫌強行插股夏姓男子經營的食品生意，夏男被迫同意後，不到一年時間，夏男不滿獲利未達標準，今年4月間，他帶著一幫小弟到苓雅區找夏商談讓渡股權的事，但夏不同意，被小弟們拿酒瓶砸破他的頭，身體也被棍棒打傷。

夏被痛打後，答應蔡男用110萬元拿走位於大寮區的千萬元廠房，雙方簽下工廠讓渡書後，蔡男反悔沒給110萬，只拿出15萬元就要把夏男打發走，夏男不滿自己被打工廠還被搶走，憤而報警向警方求援。

高市刑大獲報後展開追查，發現蔡男除了帶小弟「霸佔」千萬廠房外，蔡和胞弟另涉及3起欠債恐嚇案，專案小組連日在鼓山、三民、鳳山、仁武及小港等地，逮捕蔡姓兄弟等9人到案，並起獲刀械、工廠讓渡合約書、K盤等，訊後依違反組織犯罪條例、恐嚇及傷害等罪嫌移送法辦。

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