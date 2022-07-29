高市首座結合公園綠地右昌公托啟用 陳其邁與孩童乘坐小車車

高雄市長陳其邁參觀新開幕的右昌公托中心，也與小小孩一同體驗迷你滑步車。（記者許麗娟攝）

2022/07/29 13:59

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市首座與公園綠地結合的楠梓區右昌公共托嬰中心，今（29）日熱鬧啟用，市長陳其邁出席時表示，上任後2年拚4年的重要政策就是提高公共化教保服務，高市也首創弱勢孕婦免費計搭程車產檢、新手爸媽第1胎月嫂服務增至120小時，陳其邁在參觀公托時，也與小小孩一同體驗迷你滑步車。

右昌公托中心由中央的前瞻基礎建設計畫與地方共同出資約1400萬建造，委託台灣兒童及少年福利促進學會經營，運用森林公園原有的解說中心場地，規畫分齡照顧的托育空間，而戶外的綠地也將成為幼童遊戲、奔跑的場景。

高雄市今年將增加22個公托，達到全市53個的目標，楠梓區因產業轉型吸引更多就業人口，除了今天開幕啟用的右昌公托外，也將再增加位於後勁國小的公托共2處，加上楠仔坑運動中心動土、規畫新建藍田國小等，將成為高雄的科技新城。

陳其邁表示，高雄市弱勢優先收托的比例達到30%為六都最高，配合中央在8月起將公共托育的家長負擔從5000元降到3500元、弱勢家庭則降到1500元，在0至6歲國家跟你一起養的政策下，也希望高雄市的公共化教保服務能夠達到40%目標。

除了提升公托的量，高雄市也提高公托比到1:4，公托專業人員的薪資不僅增加4600元，並增加久任獎金，希望有更多人才留在公托服務，同步提升品質。

陳其邁也向年輕爸媽喊話，市府除了生育補助，對於第1胎的坐月子服務，現已增加到120小時服務可多多利用，在弱勢孕婦部分，亦全台首創補助免費坐計程車產檢，希望年輕家庭能敢生、多生。

右昌公托是高雄市第31個公托中心。（記者許麗娟攝）

右昌公托採分齡照育，此為0至2歲嬰幼兒的托育空間。（記者許麗娟攝）

園區設有小孩的滑步車場域。（記者許麗娟攝）

右昌公托坐落在右昌森林公園內。（記者許麗娟攝）

高雄市長陳其邁出席右昌公托開幕典禮。（記者許麗娟攝）

陳其邁（左）與楠梓區里長熱絡打招呼。（記者許麗娟攝）

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