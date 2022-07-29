女兵揪「恩人」士官長在營區喝酒 被性侵寧自殘不敢講

國軍某單位傳出女兵在營區邀士官長喝酒，結果被性侵卻隱忍不敢講。（情境照）

2022/07/29 12:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國軍某單位一名女上兵因不適應軍旅生活，備受同單位蔡姓士官長照顧，女上兵為了答謝恩情，特地買啤酒進營區請士官長喝，結果被士官長性侵得逞，女兵擔心在營區喝酒的事曝光會被懲處，隱忍不敢說出自己被性侵的事，壓力過大導致出現自殘行為，事件曝光後，蔡男申請退伍，還被高雄地院依強制性交罪判刑4年2月。

判決指出，2020年9月20日晚間10點多，國軍某單位的女上兵，為了感謝一直照顧她的蔡姓士官長，特地在熄燈後帶著啤酒，到士官長寢室內喝酒聊天，結果士官長三杯黃湯下肚，竟直接在寢室內強行對女兵施暴，女兵苦苦哀求仍逃不過狼爪。

士官長洩慾後，女兵倉惶離開寢室，但她擔心自己如果說出被性侵的事，會被上級查覺她違規在營區飲酒，於是一直隱忍不敢聲張，結果壓力過大出現自殘行為；由於該單位包含被性侵的女兵在內，只有5名女姓同仁，女兵受辱後曾向同單位的女兵說，「做了對不起他老婆小孩的事」，但還是不敢向上級報告。

由於受辱女兵一直出現新的傷口，同單位女兵擔心出事，向連長告發此事後，全案才曝光；軍方介入調查時，蔡姓士官長堅決否認涉案，只坦承有跟女兵在寢室喝酒，但只有碰過她肩膀一次，沒有做出不軌舉動。

而女兵的驗傷報告，發現她下體有外傷，但驗不到男性DNA，檢方傳喚軍中同袍出庭，他們都說女兵是個很文靜的人，叫她做事都會乖乖去做，不會有怨言，跟士官長也沒有仇恨，因此檢方根據相關事證，依強制性交罪起訴蔡姓士官長。

高雄地院審理時，蔡姓士官長仍替自己辯護，強調絕無性侵女兵，他的律師也說，當天在營區仍有其他人在，如果女兵被性侵怎麼可能沒有呼救，其他同袍沒有聽到奇怪的聲響。

但法官勘驗相關報告，發現士官長的房間距離安官桌達15.9公尺，隔壁緊連副連長寢室，但副連長剛好請兩天假不在營區，且士長官在該單位的層級，僅低於連長、副連長及輔導長，在軍中紀律、階級分明的情形下，女兵如果在士官長寢室被性侵不被人查覺是有可能的事，因此不採信蔡男說詞，判他徒刑4年2月，可上訴。

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