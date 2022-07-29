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    首頁　>　高雄市

    台灣基進：竭誠歡迎「不與恐怖份子談判」的裴洛西訪台

    美國眾議院議長裴洛西（見圖）的亞洲行，是否列入台灣行程，觸動中國敏感神經。台灣基進今天痛斥中國恫嚇如「恐怖份子」，竭誠歡迎「不與恐怖份子談判」的裴洛西訪台，強調「台灣與盟友的友誼連繫，絕不容中國恐怖份子的插手和威迫!」（法新社資料照）

    美國眾議院議長裴洛西（見圖）的亞洲行，是否列入台灣行程，觸動中國敏感神經。台灣基進今天痛斥中國恫嚇如「恐怖份子」，竭誠歡迎「不與恐怖份子談判」的裴洛西訪台，強調「台灣與盟友的友誼連繫，絕不容中國恐怖份子的插手和威迫!」（法新社資料照）

    2022/07/29 12:48

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕美國眾議院議長裴洛西的亞洲行，是否列入台灣行程，觸動中國敏感神經。台灣基進今天痛斥中國恫嚇如「恐怖份子」，竭誠歡迎「不與恐怖份子談判」的裴洛西訪台，強調「台灣與盟友的友誼連繫，絕不容中國恐怖份子的插手和威迫!」

    美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的亞洲行，傳在美國時間週五（29日）出發，此行將率團訪問日本、南韓、馬來西亞及新加坡，台灣行程列為「暫定」。

    針對裴洛西即將訪台的傳聞，及拜、習28日長談2小時未有建設性結論，台灣基進今天指出，中國長期對台恫嚇的諸多行徑，已足以稱為「恐怖份子」，因此竭誠歡迎「不與恐怖份子談判」的美國政府裴洛西議長，和所有認同自由、民主價值，不受中國威脅的國際盟友來台訪問。

    台灣基進表示，中國長期利用各種場合，宣稱中國與台灣「血濃於水」、「兩岸一家親」，但卻用打壓台灣農漁產品等經濟統戰、長期以軍機、航艦、飛彈威脅擾台、或是在各種國際場域脅迫台灣，顯示出中國本質上就是恐怖主義國家。

    台灣基進強調，利用暴力攻擊、製造恐慌的行為，強迫他人接受政治意識的組織，就足以稱為恐怖份子。中國針對台灣部署的飛彈、航艦也是年年增加。

    台灣基進說，美國堅持「不與恐怖份子談判」的原則令人欽佩，因此向美國政府、裴洛西議長、全世界認同民主、自由價值的盟友，表達熱烈歡迎。「台灣與盟友的友誼連繫，絕不容中國恐怖份子的插手和威迫!」

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