她好奇問卡拉OK男客「蝌蚪」意思 竟被強拉進廁所猥褻

女子好奇問男客「蝌蚪」意思竟被強拉進廁所猥褻。（情境照）

2022/07/29 11:41

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楊姓男子前年10月深夜到一家卡拉OK店消費，酒後在店外抽菸聊天，被闆娘問上衣繡「蝌蚪」兩字意思，竟當場色性大發將她強拉進廁所摸胸、強吻，經報警提告，楊男辯，是半開玩笑拉她去看「長眼睛的蝌蚪」，橋頭地院依強制猥褻罪判8月徒刑，不得易科罰金，可上訴。

判決指出，2020年10月18日21時許，楊姓男子至高雄市一家卡拉OK店喝酒、唱歌，直到深夜23時7分許，楊男與闆娘至店外抽菸聊天，闆娘見其所著工作服上衣繡有「蝌蚪」2字，好奇地詢問公司名稱是否為「蝌蚪」。

楊男竟色性大發，要她一起進廁所看更多的「蝌蚪」，徒手強拉進女廁，「不要這樣、我會翻臉」不顧闆娘反抗，楊自後方緊抱摸其胸部，親吻臉頰、頸部等猥褻行為，造成被害女子右手背抓傷、左上手臂抓傷等傷害，經強力掙脫後，躲進廚房向廚師求援。

楊男到案辯稱：當時喝了酒，半開玩笑的說我的蝌蚪還有長眼睛，就是有入珠，原告說她要看，才拉她的手走了大約6公尺，她說不要再玩了，再玩就要翻臉了，就把手放開。

橋頭地院依據現場監視器約1分34秒侵害的影像、以及廚師的證詞，認定楊男犯行明確，依強制猥褻罪判8月徒刑，不得易科罰金。

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