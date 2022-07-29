9年級生入列 柯志恩團隊新增5位年輕發言人

柯志恩團隊新增5位年輕發言人，左起依序為黃騰憲、陳冠安、李明璇、立委吳怡玎、柯志恩、發言人召集人陳麗娜、呂謦煒、孫玉霖。（記者葛祐豪攝）

2022/07/29 09:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今天公布5位年輕的發言人團隊，包括北漂最美主持人李明璇在內，平均年齡僅27.1歲，還有9年級生入列！希望營造年輕、活力、清新的競選團隊陣容，為選戰提供更多創意。

柯志恩今天一早在國民黨市黨部，逐一介紹5名年輕發言人團隊，強調他們平均年齡才27.1歲，比自己兒女還小，若把發言人團隊召集人陳麗娜算進去，平均年齡也只有30.2歲，是六都市長參選人中，最年輕的發言人團隊。

最年輕的黃騰憲僅21歲，是9年級生，出生高雄岡山，目前就讀台北大學公共行政系四年級，擔任過學生議會議長，沒任何政治背景，家庭甚至偏綠。2020年參與國民黨營隊後，在公共事務參與上表現亮眼。

31歲的陳冠安則是向立委江啟臣借將，他曾擔任過國民黨青年部主任等職，現為江啟臣辦公室特助。這次將負責青年、新媒體與政策議題，並針對多元族群、居住正義和動保議題發聲。

有「北漂最美主持人」封號的李明璇，現年29歲，剛升格為新手媽媽，經歷包括廣播節目主持人、國民黨中央發言人、文傳會副主委。她從小在高雄三民區長大，大學北漂讀書，希望高雄能成為青年願意返鄉落地生根的國際性觀光大城市，未來不再是談北漂，而是談南漂。

28歲的呂謦煒出身高雄小港，台大政治系畢業，前國民黨青年團總團長、前高雄市黨部發言人，出身低收入家庭，相當關懷弱勢族群，將關注高雄的社會福利、勞權與交通議題。

最早跟著柯志恩南下拚選戰的孫玉霖，現年27歲，是英國華威大學與新加坡南洋理工大學雙碩士，主修國際政治與戰略研究。過去於國家政策研究基金會服務，主要負責趨勢數據分析與政策研擬。他將強化團隊的國際視角，在競選團隊主要協助隨行發言以及議題溝通。

柯志恩強調，團隊成員裡，每一位都和高雄有深度淵源，不是高雄在地子弟，就是曾在高雄就學成長的「南漂子弟」，學經歷亮眼，且多是無背景的青年、幕僚出身，未來將關注學權、國際、社福、勞權、多元族群、居住正義、動保、觀光、兒少、教育等議題，盼爭取到許多中間、年輕選民的支持。

國民黨中央於6月29日，徵召柯志恩參選高雄市長，至今已滿1個月，她自認高雄民眾已經認識她了嗎？柯志恩今天受訪時表示，雖然已經1個月，但其中2個禮拜是確診加自主隔離，真正跑選舉時間是2個禮拜，時間非常急促。

「高雄市民對我認識多少？可能要問高雄市民」，柯志恩說，但她每天一早6點半到公園、市場，很多人都說「哇！就是妳喔！」、「給我更多一點時間，我相信可以讓更多人認識我是誰！」

柯志恩年輕發言人團隊自拍。（記者葛祐豪攝）

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