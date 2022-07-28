「川伯」會公開站台 柯志恩：韓國瑜現在站出來會失焦

柯志恩（中）透露，前高雄市副市長李四川選前會公開站台並推薦她。（資料照）

2022/07/28 21:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩接受政治評論員黃暐瀚專訪，透露前高雄市副市長「川伯」李四川選前會公開站台並推薦她，至於是否請韓國瑜站台？她說，要等到選戰進入白熱化，再來評估。

談到韓團隊，柯志恩說，她有很多市政政策，都是韓市府團隊提供意見，前高雄市副市長葉匡時是她的競選總部主委，另一位副市長「川伯」李四川也有發簡訊給她說，他目前在民間機構工作，「但會在選戰適當時間，下來支持我，而且也需要幫很多議員鞏固選票！」

柯志恩說，現在才7月底，選前「川伯」會公開為她站台，向市民推薦她與很多議員。

至於韓國瑜本人，柯志恩說，在被徵召前，曾打過一次電話給他，韓國瑜對她鼓勵，「我跟韓國瑜之間溝通不成問題！」

主持人問，「妳會希望韓國瑜去幫妳站台嗎？」柯志恩說，現在才7月底，她目前最重要的，是讓高雄人認識柯志恩這個人，「韓市長現在站出來，大家又把焦點放在韓市長，對我個人而言，現在是我要選市長，讓高雄人認識柯志恩，比什麼都重要！此時此刻，當然是她獨立打選戰。」

柯志恩說，但到了9、10、11月，如果選戰白熱化階段，再來做不同的評估。

對於她曾脫口而出「不會有愛情摩天輪」，外界解讀與韓國瑜切割？柯志恩澄清說，這是韓國瑜的原創政見，自己是憑直覺回答說「不會有」，被外界過度解讀成要與韓團隊切割。後來葉匡時跟她解釋，韓市府當時真的找了法國團隊評估設計，但因為土地與中央、地方反彈等問題，才沒有做。

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