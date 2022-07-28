農曆7月將至 高雄中元普度紙錢集中燒起跑

農曆7月到來，高雄中元普度紙錢集中燒起跑。（記者陳文嬋攝）

2022/07/28 20:15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕農曆7月明天到來，高市環保局結合218間廟宇，推出中元普度紙錢集中燒，搭配「以功代金」捐助20個社福團體，加上焚化廠2座專燒紙錢金爐，減少空氣污染。

環保局推動中元普度紙錢集中燒明天起跑，除了與218間廟宇合作，民眾也可向各區清潔隊索取紙錢集中專用袋，將祭拜後紙錢裝入專用袋中，封好後連繫各區清潔隊前往收運。

環保局也推動「以功代金」獲回響，16年來成長15倍，從18萬元增為300萬元，今年將捐助20個社福團體，鼓勵民眾以捐款做功德，取代實體紙錢燒化迴向先人，民眾隨時可自行前往4大超商，參與以功代金活動。

根據環保局統計，高市紙錢集中及以功代金數量逐年上升，去年收運紙錢量達750.93公噸，以功代金響應金額為258萬元，合計可減少粒狀物排放2.64公噸。

環保局表示，歷年中元節紙錢集中燒收受量約600公噸，今年受到疫情影響，預計收受量500公噸，預估可減少1.75公噸粒狀污染物。

環保局並於南區資源回收廠及仁武焚化廠，各完成設置一座紙錢專用金爐，協助紙錢焚燒作業，結合先進的觸媒陶瓷濾管集塵器，污染物去除效率達9成以上，大幅減少污染排放，且焚燒過程中產生的廢熱，也可透過回收系統，進行廢熱回收再利用，每座紙錢專用金爐每年共可焚燒2200公噸。

農曆7月到來，高雄中元普度紙錢集中燒起跑。（記者陳文嬋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法