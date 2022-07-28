高市推動「校校有雙語」 111年投入2.1億打造雙語城市

高雄市推動「校校有雙語」，也引進外籍教學人員，全面打造雙語城市。（教育局提供）

2022/07/28 20:22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市推動「校校有雙語」，完善學校雙語環境、師資與課程，提高雙語班級覆蓋率量能，111年投入相關經費1億6760萬元及中央補助款5000萬元，合計2億1760萬元，為雙語教育再添動力，另外引進外籍教學人員提高至89人，並拓展至348校全面普及雙語行動方案，全面打造雙語城市。

高雄市長陳其邁指示教育局加速推動雙語教育、打造雙語城市。教育局加速推動相關計畫，109年至111年間投入經費，由6129萬元、1億4933萬元，大幅增加至1億6760萬元，111年再籌措中央補助款加碼5千萬元，成長2.55倍。

因為更多經費的投入，教育局也引進外籍教學人員由33位、50位提高至89位，成長1.7倍 ，並由24校參與計畫拓展至348校全面普及雙語行動方案，加速完成「校校有雙語」，全面增進不同學習階段學生雙語學習力。

教育局表示，今年預定投入的雙語教育經費，已達2億1760萬元，鎖定深耕外籍教育人員普及率、培育在地師資雙語教學知能及優化雙語學習環境等面向。透過設置雙聯學制AP課程、引進IB課程策略合作，核定學校辦理國際專班、雙語特色學校或雙語實驗課程學校，落實348校均有雙語資源。

教育局並與中山大學、文藻外語大學、義守大學及樹德科技大學等大專院校合作外國學生至51所國中小擔任教學助理，提供1學年48節雙語互動教學活動。另外，也鼓勵教師參與教育部及高市英語教學資源中心在職教師雙語教學學分班及增能研習，力促中央、學校、社區等多角合作機制，型塑沉浸式雙語學習環境，培育國際雙語人才。

高雄市推動「校校有雙語」，也引進外籍教學人員，全面打造雙語城市。（教育局提供）

高雄市長陳其邁（中）指示教育局加速推動雙語教育、打造雙語城市。（記者方志賢攝）

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