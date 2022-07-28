高雄「米奇妙妙屋」有黃金？ 清潔隊員只找到4009元
2022/07/28 19:39
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市「鼠窩」康姓住戶聲稱屋內2樓客廳放有黃金，不過，環保局人員今天清完2樓，只在腳踏車袋子及外套口袋找到4009元，已交由康男阿姨保管，全程錄影未發現黃金，還有有4樓、地下室待清，力拚週末完成清除，還給社區居民乾淨環境。
三民區寶獅里1棟透天厝堆放大量廢棄物，老鼠、蟑螂亂竄，影響社區公共衛生，被鄰居稱為「鼠窩」，區長宋貴龍連日來坐鎮指揮，環保局清理大作戰，在各層樓都發現鼠窩，超過千隻老鼠出沒，蟑螂更是不計其數，現場慘不忍睹。
獨居屋內的康男聲稱，2樓客廳放有黃金，不過，清潔隊員今天清理環境邁入第3天，人員仔細清理2樓客廳，只發現大量廢棄物，以及老鼠、蟑螂出沒，並未發現黃金。
交給家屬保管
康男還指稱，1樓機車置物箱放有1萬元，清潔隊員則只在腳踏車袋子及外套口袋分別發現1009元、3000元，總計4009元交給康男阿姨。市府不敢大意，清理過程全程錄影蒐證，同時請來康男阿姨到場作證，確認屋內未發現黃金。
康男也說自己養了3隻貓，清潔隊已找出2隻，交由動保處安置。貓抓老鼠原本是天性，康男長期以飼料餵貓，現場人員未見貓抓老鼠，反見貓鼠同住1個屋簷下，共同生活還相安無事。