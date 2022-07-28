高雄「米奇妙妙屋」有黃金？ 清潔隊員只找到4009元

清潔人員在腳踏車袋子找到1000元，交給家屬。（讀者提供）

2022/07/28 19:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市「鼠窩」康姓住戶聲稱屋內2樓客廳放有黃金，不過，環保局人員今天清完2樓，只在腳踏車袋子及外套口袋找到4009元，已交由康男阿姨保管，全程錄影未發現黃金，還有有4樓、地下室待清，力拚週末完成清除，還給社區居民乾淨環境。

三民區寶獅里1棟透天厝堆放大量廢棄物，老鼠、蟑螂亂竄，影響社區公共衛生，被鄰居稱為「鼠窩」，區長宋貴龍連日來坐鎮指揮，環保局清理大作戰，在各層樓都發現鼠窩，超過千隻老鼠出沒，蟑螂更是不計其數，現場慘不忍睹。

獨居屋內的康男聲稱，2樓客廳放有黃金，不過，清潔隊員今天清理環境邁入第3天，人員仔細清理2樓客廳，只發現大量廢棄物，以及老鼠、蟑螂出沒，並未發現黃金。

交給家屬保管

康男還指稱，1樓機車置物箱放有1萬元，清潔隊員則只在腳踏車袋子及外套口袋分別發現1009元、3000元，總計4009元交給康男阿姨。市府不敢大意，清理過程全程錄影蒐證，同時請來康男阿姨到場作證，確認屋內未發現黃金。

康男也說自己養了3隻貓，清潔隊已找出2隻，交由動保處安置。貓抓老鼠原本是天性，康男長期以飼料餵貓，現場人員未見貓抓老鼠，反見貓鼠同住1個屋簷下，共同生活還相安無事。

清潔隊員一打開「鼠窩」大門，赫見1層樓高廢棄物，數百隻蟑螂直撲而來。（記者陳文嬋攝）

高雄「鼠窩」老鼠、蟑螂亂竄。（讀者提供）

高雄「鼠窩」老鼠、蟑螂亂竄。（讀者提供）

高雄「鼠窩」老鼠、蟑螂亂竄。（讀者提供）

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