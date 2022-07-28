緊緊緊！陳其邁不到1個月 連續為3座運動中心動土

陳其邁（中）為岡山運動中心執鏟破土。（記者黃旭磊攝）

2022/07/28 20:17

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長陳其邁上任不到兩年，規劃建置13座社區運動中心，本月已連續為楠梓坑、三民及岡山運動中心主持動土儀式，展現「緊、緊、緊」施政風格。

岡山運動中心動土儀式今天於文化中心旁舉行，陳其邁、運發局長侯尊堯、文化局長王文翠及岡山區25名里長執鏟破土，基地為高雄首座使用文化中心旁土地新建運動場館，樓板面積近5千平方公尺，由市府自籌工程款 2億5千萬元，預計兩年後（2024年12月）完工。

陳其邁説，岡山可望成為北高雄市政中心，而運動館距離國道1號交流道車程10分鐘，走路到高捷南岡山商圈只要5分鐘，隨橋科廠商及華邦電進駐將帶來大批就業人口。

高雄市規劃13座運動中心預計兩年後全面啟用，其中有3座活化現有場館、5件改建學校校舍及5件新建場館，而左營運動中心位於高雄國家體場尾翼，委由財團法人高雄市基督教青年會（YMCA）經營，7月1日啟用後吸引老少民眾前往。

岡山運動中心建築團隊指出，場館採工業風外觀，呼應空軍基地軍機外型，室內規劃SPA、25米溫水游泳池、健身中心、綜合球場（籃、羽球）、瑜珈及兒童教室，戶外有攀岩、溜冰及小型足球訓練場。

陳其邁於岡山運動中心基地與學生自拍。（記者黃旭磊攝）

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