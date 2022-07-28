為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高市議會程委會通過62件市府提案 批官員赴日招商前沒知會

    高市議會程委會今通過62件市府提案。（記者王榮祥翻攝）

    高市議會程委會今通過62件市府提案。（記者王榮祥翻攝）

    2022/07/28 19:27

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會程序委員會今通過62件市府提案、及高市審計處110年度高雄市總決算案上程；委員另針對副市長羅達生率4位首長、於疫情期間赴日招商考察，提出合理性及正當性的質疑。

    第26次程委會由副議長陸淑美主持，童燕珍、宋立彬、劉德林、鄭光峰、韓賜村、朱信強及李順進等議員與會討論，會中同意包括112年度總預算案、及112度總預算編列公債及賒借案在內的62件市府提案的上程。

    由於有6位局處首長請假缺席程委會，部分首長未親自向程委會說明請假事由，引發質疑；市府秘書長郭添貴指出，副市長羅達生於7月24日至7月28日率農業、海洋、觀光及行政暨國際處等4位首長，赴日本進行農漁業招商及觀摩上野動物園營運情形。

    劉德林認為，疫情期間出國考察須具備合理性及正當性，議會支持市府拼經濟，但市府出國考察應帶回有助於高雄經濟的成果，避免遭受質疑。

    童燕珍說，市府首長態度傲慢，連向議員說明請假事由、都是由府會連絡人代勞，明顯不尊重議會，以高雄愛河今年1至7月已發現12具遺體為例，市府首長出國考察觀光前、是否應該檢討愛河為何成為民眾跳河的地方。

    朱信強表示，部分市府首長連一通說明請假的電話都懶得打，態度傲慢應該改善，建議將該局長提案退回；宋立彬說，他認同及支持市府行銷高雄農漁業，但出國的時機點是否適宜值得商榷，府會之間應互相尊重。

    鄭光峰強調，目前縮短出國返台隔離天數為3+4天，相對於稍早的隔離天數是較適合出國考察的時機，但部分首長未向程委會親自說明請假原因、是應該改善，建議市府要加強對議員的溝通。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高市議會出現「冰茶」鳥巢！議會「此門勿開」守護白頭翁母子
    2022/06/27 12:01

    高市議會出現「冰茶」鳥巢！議會「此門勿開」守護白頭翁母子
    高雄市議會富樂快篩專案報告 衛生局：已對大鑫假扣押3800萬
    2022/06/21 17:49

    高雄市議會富樂快篩專案報告 衛生局：已對大鑫假扣押3800萬

    板南線科技廊帶 核心萬坪莊園系列
    避開年底選舉 高市議會本屆最後一次大會決議8月4日召開
    2022/06/13 13:12

    避開年底選舉 高市議會本屆最後一次大會決議8月4日召開
    藍營KK政線點火嗆陳其邁 綠營火力全開捍衛「母雞」
    2022/06/09 14:17

    藍營KK政線點火嗆陳其邁 綠營火力全開捍衛「母雞」

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播