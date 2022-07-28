高市議會程委會通過62件市府提案 批官員赴日招商前沒知會

高市議會程委會今通過62件市府提案。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/28 19:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會程序委員會今通過62件市府提案、及高市審計處110年度高雄市總決算案上程；委員另針對副市長羅達生率4位首長、於疫情期間赴日招商考察，提出合理性及正當性的質疑。

第26次程委會由副議長陸淑美主持，童燕珍、宋立彬、劉德林、鄭光峰、韓賜村、朱信強及李順進等議員與會討論，會中同意包括112年度總預算案、及112度總預算編列公債及賒借案在內的62件市府提案的上程。

由於有6位局處首長請假缺席程委會，部分首長未親自向程委會說明請假事由，引發質疑；市府秘書長郭添貴指出，副市長羅達生於7月24日至7月28日率農業、海洋、觀光及行政暨國際處等4位首長，赴日本進行農漁業招商及觀摩上野動物園營運情形。

劉德林認為，疫情期間出國考察須具備合理性及正當性，議會支持市府拼經濟，但市府出國考察應帶回有助於高雄經濟的成果，避免遭受質疑。

童燕珍說，市府首長態度傲慢，連向議員說明請假事由、都是由府會連絡人代勞，明顯不尊重議會，以高雄愛河今年1至7月已發現12具遺體為例，市府首長出國考察觀光前、是否應該檢討愛河為何成為民眾跳河的地方。

朱信強表示，部分市府首長連一通說明請假的電話都懶得打，態度傲慢應該改善，建議將該局長提案退回；宋立彬說，他認同及支持市府行銷高雄農漁業，但出國的時機點是否適宜值得商榷，府會之間應互相尊重。

鄭光峰強調，目前縮短出國返台隔離天數為3+4天，相對於稍早的隔離天數是較適合出國考察的時機，但部分首長未向程委會親自說明請假原因、是應該改善，建議市府要加強對議員的溝通。

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