拜廟行程遭質疑場面冷清 柯志恩陣營：順道祈福非造勢場合

柯志恩今天到大寮拜廟，有地方人士發現，現場場面冷清，照片為柯志恩（右2）離去背影。（民眾提供）

2022/07/28 19:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩今天下午到大寮包公廟、周廣宮參拜，有地方人士發現，現場場面冷清，甚至出席的記者比群眾還多。對此，柯志恩辦公室澄清說，這是走訪地方請益途中，順道去附近信仰中心祈福，本來就不是規劃中的「造勢場合」。

柯志恩今天下午到大寮包公廟、周廣宮參拜，但有地方人士指出，只見柯志恩、市議員王耀裕、邱于軒及幾位助理，記者比群眾多，更不見支持者到場讚聲，氣氛略顯尷尬，看來柯志恩在高雄還要加把勁，儘快讓高雄民眾認識她。

據了解，位於大寮的大發開封宮包公廟，是全台最大的包公廟，去年陳其邁也曾陪同蔡英文總統到此，致贈匾額，廟方大陣仗歡迎，主委郭昭廷更稱讚陳其邁做得很好。

對於拜廟行程遭質疑場面冷清，柯志恩辦公室說，目前候選人的行程主要都以積極走訪地方，了解地方民意為主要目標。尤其今天造訪的大寮包公廟、周廣宮等行程，皆屬地方請益當中，順道去附近的信仰中心祈福、請託並拜會重要幹部，本來就不是規劃中的「造勢場合」。

柯志恩辦公室說，無論是在「黨員同志介紹會」或是「大寮鳳林黃昏市場」行程中，都可看到地方民眾熱情招呼，甚至贈送好彩頭的情形，「地方人士」所謂「反應冷清」評論，明顯不攻自破。

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