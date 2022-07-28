傳統糕餅怎麼做？高市青年局策畫一日職人 助了解職場實務
2022/07/28 18:59
〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局今於舊振南漢餅文化館辦理一日活動企劃師職場體驗，吸引大專青年熱情響應，青年學員化身一日職人、實際感受職場工作環境與氛圍，也體會傳統糕餅的溫度與文化精神。
青年局長張以理表示，青年局透過系列職場體驗活動，目的在強化青年對職場現況及實務的認識，作為後續投入職場參考。
青年局職場體驗活動自6月20日開跑，目前累計已辦理4場，產業領域豐富多元，區域跨及旗山、大樹、左營、大寮等地，大專青年除透過職業體驗探索多元領域工作，更因地方產業、文化傳承與歷史脈絡，理解大高雄偏鄉在地產業的地方價值與傳承意義。
為了解大專青年對未來職涯的想法，青年局副局長顏己喨更親自陪青年們、共同完成舊振南漢餅文化館一日職場活動，實地參與製作鳳梨酥、與包裝設計及推廣的整個過程，透過與青年學子互動了解青年，也鼓勵年輕人要勇於展現自我能力，提升競爭力。
青年局表示，8月份職場體驗活動將推出「科技製造業-洋鑫先進製造股份有限公司一日數位AI設計工程師」、「電台廣播產業-港都電台一日電台DJ」、「餐飲服務業-堤諾義式比薩一日店長」。
之後還會陸續安排7場次體驗活動且全程免費，因活動名額有限，且只限定每人僅能參加一體驗場次，歡迎設籍或就讀高雄大專生踴躍參加，開拓寬廣職涯，更多職場體驗訊息可洽（07）811-2366轉1589翁小姐，或搜尋「高雄市政府青年局」臉書粉絲專頁。