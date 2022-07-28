傳統糕餅怎麼做？高市青年局策畫一日職人 助了解職場實務

青年局副局長顏己喨體驗舊振南漢餅文化館之一日職場活動，實地與青年學子互動參與鳳梨酥製作與包裝設計及推廣的整個過程。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/28 18:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局今於舊振南漢餅文化館辦理一日活動企劃師職場體驗，吸引大專青年熱情響應，青年學員化身一日職人、實際感受職場工作環境與氛圍，也體會傳統糕餅的溫度與文化精神。

青年局長張以理表示，青年局透過系列職場體驗活動，目的在強化青年對職場現況及實務的認識，作為後續投入職場參考。

青年局職場體驗活動自6月20日開跑，目前累計已辦理4場，產業領域豐富多元，區域跨及旗山、大樹、左營、大寮等地，大專青年除透過職業體驗探索多元領域工作，更因地方產業、文化傳承與歷史脈絡，理解大高雄偏鄉在地產業的地方價值與傳承意義。

為了解大專青年對未來職涯的想法，青年局副局長顏己喨更親自陪青年們、共同完成舊振南漢餅文化館一日職場活動，實地參與製作鳳梨酥、與包裝設計及推廣的整個過程，透過與青年學子互動了解青年，也鼓勵年輕人要勇於展現自我能力，提升競爭力。

青年局表示，8月份職場體驗活動將推出「科技製造業-洋鑫先進製造股份有限公司一日數位AI設計工程師」、「電台廣播產業-港都電台一日電台DJ」、「餐飲服務業-堤諾義式比薩一日店長」。

之後還會陸續安排7場次體驗活動且全程免費，因活動名額有限，且只限定每人僅能參加一體驗場次，歡迎設籍或就讀高雄大專生踴躍參加，開拓寬廣職涯，更多職場體驗訊息可洽（07）811-2366轉1589翁小姐，或搜尋「高雄市政府青年局」臉書粉絲專頁。

青年局辦理「一日地方創生師」體驗活動，帶領大專青年採點老店產業與說明旗山產業特色文化價值與產業脈絡。（記者王榮祥翻攝）

青年局辦理「一日糕點師」職業體驗活動，體驗棋餅製作過程，帶領青年認識糕餅業與老左營糕餅店歷史。（記者王榮祥翻攝）

舊振南餅店總經理李立元，親自為青年們導覽介紹漢餅美學與文化之歷史。（記者王榮祥翻攝）

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