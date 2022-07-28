高雄+2340 下月起調整22社區站看診時段

高雄市今（28日）本土單日確診數為2340例。（高雄市政府提供）

2022/07/28 17:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（28日）新增2340例本土確診武漢肺炎（新型冠轉病毒病，covid-19），盛行率達18.99%。由於疫情已連續7週穩定趨緩，8月1日起，調整22處社區站及假日、夜間合約院所看診時段，其中，小港森林公園站將撤站，改於小港醫院社區篩檢站設置，高雄展覽館旁新光停車場車來速站取消下午時段，同時提醒，高市籍65歲以上長者接種第4劑疫苗領700元禮券，至7月31日止。

高雄市本土感染Omicron亞型變異株BA.5者，累計有造船廠1名員工及2名家中幼童共3例，境外移入個案累計則BA.4為2例、BA.5為27例。

衛生局建議，如出現發燒、疲倦、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀等應停止上班上課，並自行使用家用快篩試劑，或就近前往基層診所看診篩檢；若篩檢陽性，可使用視訊診療或至高市22處社區站或192家基層合約院所提供看診、判陽、給藥服務，可至高雄市衛生局網站查詢詳細社區站或合約院所看診時段。

6個月以上嬰幼兒、兒童接種疫苗可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，或直接電洽幼兒疫苗合約院所預約接種，市府呼籲兒童完整接種疫苗，預防重症保護力達80至90%，預防MIS-C有效性更可達90%以上。

此外，市府登革熱工作小組今針對工地及空地菜園稽查，現場查獲菜園儲水桶未加蓋而孳生大量病媒蚊，此外，堆積保麗龍盒、塑膠袋等廢棄物，以及擋土板用塑膠管內部均有積水現象，總計3處積水容器已孳生病媒蚊，將依傳染病防治法處分。

市長陳其邁呼籲，落實社區環境整頓及「巡倒清刷」以降低社區病媒蚊密度，如有種植花草蔬菜務必注意避免儲水，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等警示症狀，應儘速就醫並主動告知TOCC，嚴防登革熱疫情發生。

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高市22處社區站及武漢肺炎看診的醫療院所，自8月1日起部分時段進行調整。（高雄市政府提供）

高市22處社區站及武漢肺炎看診的醫療院所，自8月1日起部分時段進行調整。（高雄市政府提供）

高市22處社區站或192家基層合約院所提供看診、判陽、給藥服務，可掃圖卡上的QR Code查詢。（高雄市政府提供）

負壓及專責病房的病床數已降為818床。（高雄市政府提供）

入境者居家檢疫期間，有武漢肺炎及登革熱症狀，應打24小時防疫專線告知轉介就醫。（高雄市政府提供）

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