為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    高雄+2340 下月起調整22社區站看診時段

    高雄市今（28日）本土單日確診數為2340例。（高雄市政府提供）

    高雄市今（28日）本土單日確診數為2340例。（高雄市政府提供）

    2022/07/28 17:28

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市今（28日）新增2340例本土確診武漢肺炎（新型冠轉病毒病，covid-19），盛行率達18.99%。由於疫情已連續7週穩定趨緩，8月1日起，調整22處社區站及假日、夜間合約院所看診時段，其中，小港森林公園站將撤站，改於小港醫院社區篩檢站設置，高雄展覽館旁新光停車場車來速站取消下午時段，同時提醒，高市籍65歲以上長者接種第4劑疫苗領700元禮券，至7月31日止。

    高雄市本土感染Omicron亞型變異株BA.5者，累計有造船廠1名員工及2名家中幼童共3例，境外移入個案累計則BA.4為2例、BA.5為27例。

    衛生局建議，如出現發燒、疲倦、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀等應停止上班上課，並自行使用家用快篩試劑，或就近前往基層診所看診篩檢；若篩檢陽性，可使用視訊診療或至高市22處社區站或192家基層合約院所提供看診、判陽、給藥服務，可至高雄市衛生局網站查詢詳細社區站或合約院所看診時段。

    6個月以上嬰幼兒、兒童接種疫苗可至「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，或直接電洽幼兒疫苗合約院所預約接種，市府呼籲兒童完整接種疫苗，預防重症保護力達80至90%，預防MIS-C有效性更可達90%以上。

    此外，市府登革熱工作小組今針對工地及空地菜園稽查，現場查獲菜園儲水桶未加蓋而孳生大量病媒蚊，此外，堆積保麗龍盒、塑膠袋等廢棄物，以及擋土板用塑膠管內部均有積水現象，總計3處積水容器已孳生病媒蚊，將依傳染病防治法處分。

    市長陳其邁呼籲，落實社區環境整頓及「巡倒清刷」以降低社區病媒蚊密度，如有種植花草蔬菜務必注意避免儲水，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等警示症狀，應儘速就醫並主動告知TOCC，嚴防登革熱疫情發生。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    高市22處社區站及武漢肺炎看診的醫療院所，自8月1日起部分時段進行調整。（高雄市政府提供）

    高市22處社區站及武漢肺炎看診的醫療院所，自8月1日起部分時段進行調整。（高雄市政府提供）

    高市22處社區站及武漢肺炎看診的醫療院所，自8月1日起部分時段進行調整。（高雄市政府提供）

    高市22處社區站及武漢肺炎看診的醫療院所，自8月1日起部分時段進行調整。（高雄市政府提供）

    高市22處社區站或192家基層合約院所提供看診、判陽、給藥服務，可掃圖卡上的QR Code查詢。（高雄市政府提供）

    高市22處社區站或192家基層合約院所提供看診、判陽、給藥服務，可掃圖卡上的QR Code查詢。（高雄市政府提供）

    負壓及專責病房的病床數已降為818床。（高雄市政府提供）

    負壓及專責病房的病床數已降為818床。（高雄市政府提供）

    入境者居家檢疫期間，有武漢肺炎及登革熱症狀，應打24小時防疫專線告知轉介就醫。（高雄市政府提供）

    入境者居家檢疫期間，有武漢肺炎及登革熱症狀，應打24小時防疫專線告知轉介就醫。（高雄市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    健康網》幼兒、成人莫德納都打0.25ml？ 醫：濃度僅有一半
    2022/07/28 17:25

    健康網》幼兒、成人莫德納都打0.25ml？ 醫：濃度僅有一半
    入境檢疫太長惹民怨 莊人祥：平均1至2小時、持續優化
    2022/07/28 16:21

    入境檢疫太長惹民怨 莊人祥：平均1至2小時、持續優化

    科技走廊帶動就業人口 這區還有絕版2字頭好宅
    造船廠4員工染BA.2 羅一鈞：BA.5家庭群聚恐來自社區接觸
    2022/07/28 15:55

    造船廠4員工染BA.2 羅一鈞：BA.5家庭群聚恐來自社區接觸
    屏東+699 7/30嬰幼兒莫德納屏基隨到隨打
    2022/07/28 15:20

    屏東+699 7/30嬰幼兒莫德納屏基隨到隨打

    企業最愛 大葉大學 未畢業先就業
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播