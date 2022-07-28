柯志恩比較城中城與恩恩案批媒體雙標 她批：冷血發言、看不下去

柯志恩比較城中城與恩恩案批媒體雙標，李雨蓁（見圖）嗆柯冷血發言、看不下去。（記者王榮祥翻攝）

2022/07/28 17:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人柯志恩昨晚在鳳山見面會上指出，是雙標哦？城中城死那麼多人都沒事，侯友宜一個恩恩事件，從頭被罵到尾罵了2個月！台灣基進鳳山區議員參選人李雨蓁批評，這種惡意的冷血發言，實在看不下去！

李雨蓁表示，侯友宜市府多次隱瞞恩恩案事實，讓恩恩爸疲於奔命，眼見已無法收拾才一句「責任由我承擔」，但案件至今仍未公布真相，空話一場。

恩恩案不僅是新北市行政體系的疏漏，更凸顯出侯友宜想透過不究責來掩蓋真相，毫無檢討之意。

反觀城中城案，高市府在第一時間就抵達現場，在事發一個月後提出相關調查報告、並且做出懲處、提出改善方案，陪伴家屬處理善後與安置，而城中城原址也將改建成公園，預計9月底完工。

李雨蓁說，高雄市政府誠實面對問題，並且負起災後重建的責任，更重要的是透過突發事件來檢視行政管理上的疏失、做出改善。

而柯志恩企圖貼上「雙標」的標籤來幫侯友宜護航，是念念不忘過去自己也空降參選過的板橋嗎？面對如此龐大的行政疏失，柯志恩還能用這些空話來混淆視聽，是不是太看不起台灣人明辨是非的能力了？

李雨蓁質疑柯志恩、選擇透過城中城案及恩恩案來做惡意的選舉操作，對於所有受害者及家屬來說都是二次傷害，沒有任何生命可以被放在天秤上做比較，所有追求真相的人更不應該被稱為「雙標」，請柯志恩向所有受害者家屬道歉！

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