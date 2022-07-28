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    首頁　>　高雄市

    高雄「鼠窩」垃圾山挖出廢棄車 獨居男平時睡車內…

    康男平時睡在屋子裡的轎車內，與大量廢棄物一起生活。（讀者提供）

    康男平時睡在屋子裡的轎車內，與大量廢棄物一起生活。（讀者提供）

    2022/07/28 17:05

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「鼠窩」清理大作戰，今天邁入第3天，清潔隊在各樓層都發現鼠窩，超過千隻老鼠出沒，蟑螂更是不計其數。清潔隊員在1層樓高廢棄物中挖出1輛廢棄轎車，康男平時就睡在車內，與大量廢棄物生活，現場人員直呼超恐怖，這輩子沒見過這麼多老鼠、蟑螂。

    三民區寶獅里1棟透天厝堆放大量廢棄物，老鼠、蟑螂亂竄，影響社區公共衛生，被鄰居稱為「鼠窩」，三民區長宋貴龍坐鎮指揮，透過家屬協調康男就醫，環保局清潔隊入內清理。

    清潔隊員一打開鐵捲門，赫見1層樓高廢棄物，數百隻蟑螂迎面而來，老鼠到處亂竄，不料，清完1樓高廢棄物，赫見1輛自小客車、1輛機車及1部腳踏車。透天厝並未斷水斷電，由康男家屬定期繳錢，康男平時睡在自小客車上，車子內也塞滿大量廢棄物。

    清潔隊員在各樓層都發現鼠窩，現場老鼠、蟑螂亂竄，估計超過千隻老鼠，蟑螂更是不計其數，現場人員說，打從娘胎開始就未見過這麼多蟑螂與老鼠，現場慘不忍睹，實在很恐怖。

    清潔垃圾屋大作戰，今天邁入第3天，環保局出動36人及2輛垃圾車、2輛資收車、1輛消毒車、4台噴霧機，上午完成2樓客廳清理，才順利攻入3樓房間，迄今累計清出一般垃圾14620萬公斤、資源回收物1080公斤、1輛自小客車、1輛機車及1部腳踏車，目前清理3樓環境中，還有地下室及4樓待清，會盡快讓附近居民恢復乾淨生活。

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