園長爸比的鳥鳥有牙齒會咬人！4歲女童嚇壞媽 提告被駁回

高雄4歲女童提到「園長爸比的生殖器是藍色的」嚇壞媽，但提告還是找不到真相。（示意圖）

2022/07/28 15:33

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄1名4歲小女童從幼稚園回家，跟媽媽聊天時提到「園長爸比的生殖器是藍色的」、「有紅色尖尖的牙齒會咬人，還有六個眼睛」，媽媽嚇壞認為女兒被欺負，找上園方理論並提告，但檢方調查後認為沒有園長猥褻女童的證據，偵結處分不起訴，媽媽不死心聲請交付審判，但還是被法官認定罪證不足，駁回媽媽的聲請。

檢方指出，小女童從2歲起就在高雄某幼稚園上幼幼班，升上中班後某日回家，小女童和媽媽聊天時，提到「園長爸比的生殖器是藍色的」、「隱私處有紅色尖尖的牙齒會咬人，還有六個眼睛」，還說園長爸比雞雞「硬硬的」、「戳我的隱私處」等話語，媽媽聽到後嚇壞，認為女兒在幼稚園被園長欺凌，氣得到幼稚園理論並查看監視器。

但媽媽調閱監視器畫面時，並沒有找到女兒被欺負的畫面，媽媽不甘心，直接報警，警方登門調查時，園方監視器畫面的檔案已被覆蓋無法還原；園長到案時否認涉案，強調自己不會把小孩帶去辦公室，就算有情緒障礙的小朋友出現影響到該班或其他班的上課，也只會帶到早餐區冷靜，且自己辦公室還有其他老師在，不可能有機會對女童下手還不被發現。

檢警傳喚多位老師作證，老師們都說，園長不會把幼兒單獨帶到辦公室指導，也不會因為幼兒園的孩子犯錯，就打小朋友的屁股；而警方採驗報告也指出，女童的陰部、肛門均無明顯外傷，也採集不到男性的DNA。

檢方根據相關事證，認定園長涉案情節不大，罪證不足處分不起訴；媽媽不滿聲請再議，仍被高雄高分檢駁回。

但媽媽再議被駁回後仍不死心，只想找出事情的真相，於是向高雄地院聲請交付審判，但法官認為聲請意旨所載的內容，多為個人意見推論，沒有具體實證，因此認定證據不足，駁回媽媽的聲請。

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