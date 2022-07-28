詐團稱「坐牢」7天可賺15萬 他只拿到幾千怒報警「滅團」

南打循線逮捕張嫌等16名詐騙集團成員。（記者黃佳琳翻攝）

2022/07/28 14:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕4名台籍男子想「撈偏門」輕鬆賺，他們同意把銀行帳戶借給詐騙集團使用，並一起在摩鐵「坐牢」7天，原本詐騙集團允諾會給他們各15萬元分紅，結果「出獄」時只分到數千元至1萬元，其中一名男子不爽報警，向警方說自己遭「軟禁」，南打循線逮捕張姓等16人到案，訊後依詐欺等罪送辦。

南打指出，有4名年輕人在疫情期間找工作不易，他們透過臉書偏門社團求職，先被詐騙集團以「輕鬆賺錢」、「工時彈性」等話術詐騙，要求他們需繳交名下銀行帳戶、提款卡、網銀帳密等供詐欺集團使用。

4名年輕人先被帶至飯店內控制行動，他們手機都被沒收，只能關在飯店內看電視、打電動，吃飯只能叫外送，4人受不了而抗議，詐騙集團成員還開出15萬元的價碼，要他們乖乖「坐牢」7天就有錢賺。

7天後，4人各分得數千元至1萬元，與當初詐騙集團承諾的15萬元有極大落差，其中一人於是向警方報案，聲稱遭詐騙集團「軟禁」；警方循線追查，發現該詐騙集團以Line暱稱「奇異博士」、「澳拓客服」等帳號，向35位受害者匡稱投資「虛擬貨幣」、「玩世界彩票」、「炒作外匯」等手法詐騙要求匯款，另由車手提領贓款。

南打從4月起發動多波行動，陸續逮捕張嫌等16人到案，詐騙金額約300萬元，張男等人到案後否認犯行，強調沒有軟禁求職者；而4名被軟禁的台男也說，他們誤以為提供帳戶是要給網路娛樂城出金用，不曉得會被詐騙集團拿去使用。由於雙方各執一詞，警方訊後先將張嫌等16人依妨害自由、詐欺等罪送辦，並清查有無涉及他案。

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