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    首頁　>　高雄市

    台日共守珍貴記憶！山本悌二郎銅像9月重返高雄

    山本悌二郎銅像現置於佐渡市真野公園。（駐日台灣文化中心提供）

    山本悌二郎銅像現置於佐渡市真野公園。（駐日台灣文化中心提供）

    2022/07/28 12:54

    〔記者黃旭磊／高雄報導〕台日文化交流突破！1929年「甘露水」作者黃土水雕刻的山本悌二郎銅像，預計今年9月重回高雄，由高美館典藏修復，並將翻製銅像立於橋仔頭糖廠社宅事務所玄關、山本生前辦公原址，也會回送翻製品給佐渡市保存。

    我國駐日代表謝長廷昨天（27日）代表高雄市政府與日本佐渡市長渡邊龍五簽署MOU，敲定將佐渡市真野公園內山本悌二郎銅像，迎回最初放置高雄地點，接續日本創業家於1929年協助開發台灣糖業歷史軌跡。

    渡邊市長於簽約儀式中表示，山本悌二郎出身佐渡，對台灣近代化有所貢獻，感到十分光榮，此次合作曾對外公開徵求佐渡市民意見，最終順應民意促成銅像返台，希望藉此傳承讓台日未來世世代代，共同守護這一份珍貴歷史記憶。

    市長陳其邁説，橋仔頭糖廠是台灣首座現代化糖廠，1901年起矗立於橋頭，開啟台灣製糖工業，當年帶動經濟發展有如台積電「護國神山」，而山本悌二郎來到橋仔頭探勘選址、興建督工到營運，「橋仔頭糖廠」就是由山本一手塑造。

    銅像回歸由曾任高雄市長謝長廷等人引介促成，去年12月，謝長廷與陳其邁會勘糖廠燃起契機，事後，由陳其邁親筆致信佐渡市府表達希望讓銅像賦歸期待，歷經半年密集磋商，佐渡市首肯簽署文化交流MOU。

    高雄市文化局指出，銅像作者黃土水曾於1921年以「甘露水」入選帝國美術院美術展覽會，創下台籍藝術家首例，而1929年高雄仕紳為紀念當時已升任日本農林大臣的山本，將黃土水製作石膏胸像翻製成銅像，矗立於橋仔頭糖廠社宅事務所玄關，1959年銅像被送回山本故鄉佐渡，放置於真野公園至今。

    駐日代表謝長廷（左）代表高雄市府，與佐渡市渡邊龍五簽署MOU。（駐日台灣文化中心提供）

    駐日代表謝長廷（左）代表高雄市府，與佐渡市渡邊龍五簽署MOU。（駐日台灣文化中心提供）

    1929年山本悌二郎銅像置於橋仔頭糖廠社宅事務所玄關。（高雄市府提供）

    1929年山本悌二郎銅像置於橋仔頭糖廠社宅事務所玄關。（高雄市府提供）

    1929年山本悌二郎銅像在橋仔頭糖廠啟用儀式。（高雄市府提供）

    1929年山本悌二郎銅像在橋仔頭糖廠啟用儀式。（高雄市府提供）

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