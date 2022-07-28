批論文爭議 柯志恩：林智堅從頭拗到尾 很多綠委保持距離

針對「論文門」風暴，柯志恩批林智堅從頭拗到尾。（記者洪臣宏攝）

2022/07/28 12:36

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅陷入「論文門」風暴，關鍵人余正煌發出聲明，讓全案更撲朔迷離。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天則批，林智堅「從頭拗到尾」，所以很多綠委保持隔離的距離，因為這件事殺傷力很大。

柯志恩今天前往高雄市大寮區大寮里活動中心關懷長輩照護，媒體詢問林智堅「論文門」風暴，在余正煌發出聲明後，這把火似乎愈燒愈大。

柯志恩說，這件事大家自有標準，當事人（余正煌）已經特別站出來，且完全指明當初出錯地方的出處，證明他是論文真實的撰寫者，這是非常具體的事實，凸顯林智堅、陳明通在這件事上掩蓋非常多事實，她有信心台大社科院會秉公處理，呼籲大家不要有太多政治性口水，有很多人去灌爆院長的臉書，對查明事實一點幫助都沒有。

媒體詢問民進黨在此事件上的態度是否又雙標？柯志恩回說，民進黨的雙標無庸置疑，很多事件民進黨都可以做，但國民黨或其他人沒辦法，她只是在事件呈現上以事實、數據大家能知道。

她說，林智堅從頭拗到尾，如果他真能站得住腳，過去一天到晚批評國民黨的一群立委誰站出來幫他講話？從比例問題就知道，很多立委都保持隔離的距離，因為這件事殺傷力很大。

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