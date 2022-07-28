為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　高雄市

    批論文爭議 柯志恩：林智堅從頭拗到尾 很多綠委保持距離

    針對「論文門」風暴，柯志恩批林智堅從頭拗到尾。（記者洪臣宏攝）

    針對「論文門」風暴，柯志恩批林智堅從頭拗到尾。（記者洪臣宏攝）

    2022/07/28 12:36

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨桃園市長參選人林智堅陷入「論文門」風暴，關鍵人余正煌發出聲明，讓全案更撲朔迷離。國民黨高雄市長參選人柯志恩今天則批，林智堅「從頭拗到尾」，所以很多綠委保持隔離的距離，因為這件事殺傷力很大。

    柯志恩今天前往高雄市大寮區大寮里活動中心關懷長輩照護，媒體詢問林智堅「論文門」風暴，在余正煌發出聲明後，這把火似乎愈燒愈大。

    柯志恩說，這件事大家自有標準，當事人（余正煌）已經特別站出來，且完全指明當初出錯地方的出處，證明他是論文真實的撰寫者，這是非常具體的事實，凸顯林智堅、陳明通在這件事上掩蓋非常多事實，她有信心台大社科院會秉公處理，呼籲大家不要有太多政治性口水，有很多人去灌爆院長的臉書，對查明事實一點幫助都沒有。

    媒體詢問民進黨在此事件上的態度是否又雙標？柯志恩回說，民進黨的雙標無庸置疑，很多事件民進黨都可以做，但國民黨或其他人沒辦法，她只是在事件呈現上以事實、數據大家能知道。

    她說，林智堅從頭拗到尾，如果他真能站得住腳，過去一天到晚批評國民黨的一群立委誰站出來幫他講話？從比例問題就知道，很多立委都保持隔離的距離，因為這件事殺傷力很大。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯志恩提城中城、恩恩案 批媒體雙標
    2022/07/28 12:18

    柯志恩提城中城、恩恩案 批媒體雙標
    柯志恩認林智堅論文就是醜聞 蘇宏達不需迴避
    2022/07/25 12:08

    柯志恩認林智堅論文就是醜聞 蘇宏達不需迴避

    板南線科技廊帶 核心萬坪莊園系列
    林智堅論文風波 柯志恩：建議他提證據告！
    2022/07/06 10:36

    林智堅論文風波 柯志恩：建議他提證據告！
    林智堅論文疑雲 柯志恩酸「翁達瑞教授該出來踢球了」
    2022/07/05 11:00

    林智堅論文疑雲 柯志恩酸「翁達瑞教授該出來踢球了」

    企業最愛 大葉大學 未畢業先就業
    高雄市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播