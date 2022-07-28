宣導預防犯罪 波特王狂撩學姐差點被上銬帶走

波特王狂撩警局學姐，差點被學長上銬帶走。（少年隊提供）

2022/07/28 11:39

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市警察局少年隊邀請百萬網紅「波特王」擔任預防犯罪宣導大使，波特王以他詼諧風趣的撩妹梗，狂撩警局學姐，差點被學長上銬帶走；波特王更化身「一日刑警」跟著少年隊員警上街巡邏，讓青年少能遠離詐騙和毒品的誘惑。

「波特王」和前東家的合約紛爭未解，但高人氣的他，在YOUTUBE頻道累積1億5千萬次點閱，高市少年隊借重他特有的幽默，以及口條清晰、論點精闢，邀請他擔任犯罪宣導大使，藉此拉近與青少年的距離，針對暑假期間青少年容易觸犯的各項犯罪，進行犯罪預防宣導。

根據統計，今年上半年，高雄警方共查獲75起青少年詐騙，其中詐欺車手及人頭帳戶占68%，影片內容以「重返少年之少年警察隊體驗」為主題，與少年隊隊長王春生有場精彩的頭頂對話，更與少年隊同仁一起執行巡邏勤務，對於善用利用暑假期間打工增加社會經驗的孩子們，提供破解求職詐騙、性剝削安全保護自己的方法。

但波特王仍不改撩妹風格，在影片中狂撩警察學姊，讓一起上街巡邏坐在後座的學長都忍不住亮出手銬；波特王更分享自身的經驗，鼓勵有相同成長背景的孩子們要相信自己、有自信、為自己勇敢，並且訂定一個持續向前走的目標，影片最後提醒青少年朋友「黃賭毒猛於虎，千萬別去碰；遇到危險也記得要大聲求助」。

波特王化身刑警，跟著少年隊員警一起上街巡邏。（少年隊提供）

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